Лэмпард установил исторический антирекорд в "Челси"

Фрэнк Лэмпард утешает Тиаго Силву. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард навсегда вошел в историю столичного клуба. Легендарный в прошлом футболист запомнится в качестве неудачливого менеджера.

Ни одному другому наставнику "синих" не удалось то, что сделал Лэмпард, сообщает Mirror.

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Английский "Челси" проиграл четвертый матч подряд. Серия лондонцев без побед достигла семи поединков. Фрэнк Лэмпард после своего возвращения на пост наставника "синих" не смог одержать ни одной победы. Таким образом 44-летний наставник установил антирекорд.

Фрэнк Лэмпард во время матча с "Реалом". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Ни один тренер в истории "Челси" не начинал карьеру в клубе настолько неудачно. Лэмпард вернулся в Лондон в начале апреля 2023 года. Он был нанят в качестве временного тренера после увольнения Грэма Поттера.

После возвращения Лэмпарда "Челси" проиграл "Вулверхэмптону" (0:1) и "Брайтону" (1:2) в Англии, а также дважды уступил "Реалу" с одинаковым счетом 0:2 в Лиге чемпионов.

Антирекорд в истории "Челси"

За 118-летнюю историю клуба еще не случалось, чтобы тренер начинал свой срок с четырех поражений. При этом лондонцы не смогли забить в четырех матчах подряд. В последний раз подобное случалось в ноябре 1993 года.

Следующим соперником "Челси" станет "Брентфорд". До конца сезона команда сыграет в АПЛ с "Арсеналом", "Борнмутом", "Ноттингем Форест", "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом".

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