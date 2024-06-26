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Леоненко назвав гравців України, винних у пропущених голах на Євро

26 червня 2024 10:15
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Агабекян Карен
редактор
Леоненко звинуватив Луніна та Зінченка у пропущених голах на Євро-2024
Колишній футболіст "Динамо" Віктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України з футболу на чемпіонаті Європи-2024 за два матчі пропустила чотири м'ячі. Через це синьо-жовті поступаються опонентам з квартету, за наявності такої ж кількості набраних очок.

Про винуватців пропущених голів висловився колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко у коментарі "Футбол 24".

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Олександр Зінченко. Фото: Reuters

Хто винен у становищі України

За словами Леоненка, багато голів Україна привезла собі сама, роблячи серйозні помилки. Їхніми винуватцями у минулих двох матчах експерт вважає Андрія Луніна та Олександра Зінченка.

У майбутньому матчі з Бельгією Леоненко сподівається на везіння і на те, що гравці не помилятимуться.

"Подарунки суперникам вже на Євро зробили Лунін та Зінченко. Тому нам помилятися взагалі не можна, тому що маємо проблеми зі створенням гольових моментів. Сподіватимемося, що бельгійці не лише самі гратимуть, а й нам дозволять", — сказав Леоненко.

Зазначимо, що збірній України потрібна перемога над Бельгією, щоб пройти у плей-оф. У разі нічиєї чи поразки шанси на участь у 1/8 фіналу команді Сергія Реброва може забезпечити лише перемога Румунії над Словаччиною.

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футбол
Збірна України з футболу
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