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Леоненко назвал игроков Украины, виновных в пропущенных голах на Евро

26 июня 2024 10:15
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Агабекян Карен
редактор
Леоненко обвинил Лунина и Зинченко в пропущенных голах на Евро-2024
Бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по футболу на чемпионате Европы-2024 за два матча пропустила четыре мяча. Из-за этого сине-желтые уступают оппонентам по квартеру, при наличии такого же количества набранных очков.

О виновниках пропущенных голов высказался бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко в комментарии "Футбол 24".

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Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: Reuters

Кто виноват в положении Украины

По словам Леоненко, много голов Украина привезла себе сама, делая серьезные ошибки. Их виновниками в прошлых двух матчах эксперт считает Андрея Лунина и Александра Зинченко.

В предстоящем матче с Бельгией Леоненко надеется на везение и на то, что игроки не будут сильно ошибаться.

"Подарочки соперникам уже на Евро сделали Лунин и Зинченко. Поэтому нам ошибаться вообще нельзя, потому что имеем проблемы с созданием голевых моментов. Будем надеяться, что бельгийцы не только сами будут играть, но и нам позволят", — сказал Леоненко.

Отметим, что сборной Украины необходима победа над Бельгией, чтобы пройти в плей-офф. В случае ничьи или поражения шансы на участие в 1/8 финала команде Сергея Реброва может обеспечить только победа Румынии над Словакией.

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футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу
Виктор Леоненко

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