Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Леоненко шокував реальною вартістю Шапаренка arrow

Леоненко шокував реальною вартістю Шапаренка

5 липня 2024 13:31
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Леоненко про трансфер Шапаренка: Динамо завищує ціну на гравця
Футболіст "Динамо" Київ Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після чемпіонату Європи-2024 розпочалися трансферні чутки щодо центрального півзахисника "Динамо" Миколи Шапаренка. Гравець виділявся на Євро в матчах зі Словаччиною та Бельгією.

Колишній гравець "Динамо" Віктор Леоненко висловився у коментарі "Збірній" щодо трансферних чуток стосовно Шапаренка.

Читайте також:
Виктор Леоненко спрогнозировал победителя Евро-2024
Віктор Леоненко. Фото: скриншот

Скільки коштує Шапаренко

За словами Леоненка, Шапаренко не коштує грошей, які озвучуються у ЗМІ. Мова йде не про 100 млн євро, ні про 10 млн євро, ні щодо 1 млн євро.

Леоненко вважає, що "Динамо" необхідно ще доплачувати клубам, які хочуть підписати Шапаренка, оскільки гравець жахливо виступив на чемпіонаті Європи.

"За Шапаренка дають 10-15 мільйонів, а "Динамо" просить 100. Відчуваєте різницю?

Мені здається, за нього потрібно ще доплатити, щоб він поїхав після його слабкого виступу на чемпіонаті Європи", — сказав Леоненко.

Зазначимо, що інтерес до Шапаренка наразі приписують римському "Лаціо" та стамбульському "Бешикташу".

Нагадаємо, Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо. 

Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

"Чорноморець" знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів. 

Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.

"Шахтар" здивував презентацією нової форми — відео.

футбол Динамо Футбол трансфери Микола Шапаренко Віктор Леоненко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо