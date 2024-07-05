Леоненко про трансфер Шапаренка: Динамо завищує ціну на гравця

Футболіст "Динамо" Київ Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"

Після чемпіонату Європи-2024 розпочалися трансферні чутки щодо центрального півзахисника "Динамо" Миколи Шапаренка. Гравець виділявся на Євро в матчах зі Словаччиною та Бельгією.

Колишній гравець "Динамо" Віктор Леоненко висловився у коментарі "Збірній" щодо трансферних чуток стосовно Шапаренка.

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Скільки коштує Шапаренко

За словами Леоненка, Шапаренко не коштує грошей, які озвучуються у ЗМІ. Мова йде не про 100 млн євро, ні про 10 млн євро, ні щодо 1 млн євро.

Леоненко вважає, що "Динамо" необхідно ще доплачувати клубам, які хочуть підписати Шапаренка, оскільки гравець жахливо виступив на чемпіонаті Європи.

"За Шапаренка дають 10-15 мільйонів, а "Динамо" просить 100. Відчуваєте різницю?

Мені здається, за нього потрібно ще доплатити, щоб він поїхав після його слабкого виступу на чемпіонаті Європи", — сказав Леоненко.

Зазначимо, що інтерес до Шапаренка наразі приписують римському "Лаціо" та стамбульському "Бешикташу".

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