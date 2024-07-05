Леоненко о трансфере Шапаренко: Динамо завышает цену на игрока

Леоненко шокировал реальной стоимостью Шапаренко
После чемпионата Европы-2024 начались трансферные слухи по поводу центрального полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко. Игрок выделялся на Евро в матчах со Словакией и Бельгией.
Бывший игрок "Динамо" Виктор Леоненко высказался в комментарии "Збірній" по поводу трансферных слухов относительно Шапаренко.
Сколько стоит Шапаренко
По словам Леоненко, Шапаренко не стоит озвучиваемых в СМИ сум. Речь идет не о 100 млн евро, не об 10 млн евро, не об 1 млн евро.
Леоненко считает, что "Динамо" необходимо еще доплачивать клубам, желающим подписать Шапаренко, поскольку игрок ужасно выступил на чемпионате Европы.
"За Шапаренко дают 10-15 миллионов, а "Динамо" просит 100. Чувствуете разницу?
Мне кажется, за него нужно еще доплатить, чтобы он уехал после его слабого выступления на чемпионате Европы", — сказал Леоненко.
Отметим, что интерес к Шапаренко приписывают римскому "Лацио" и стамбульскому "Бешикташу".
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