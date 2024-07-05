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Леоненко шокировал реальной стоимостью Шапаренко

5 июля 2024 13:31
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Агабекян Карен
редактор
Леоненко о трансфере Шапаренко: Динамо завышает цену на игрока
Футболист "Динамо" Киев Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После чемпионата Европы-2024 начались трансферные слухи по поводу центрального полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко. Игрок выделялся на Евро в матчах со Словакией и Бельгией.

Бывший игрок "Динамо" Виктор Леоненко высказался в комментарии "Збірній" по поводу трансферных слухов относительно Шапаренко.

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Виктор Леоненко. Фото: скриншот

Сколько стоит Шапаренко

По словам Леоненко, Шапаренко не стоит озвучиваемых в СМИ сум. Речь идет не о 100 млн евро, не об 10 млн евро, не об 1 млн евро.

Леоненко считает, что "Динамо" необходимо еще доплачивать клубам, желающим подписать Шапаренко, поскольку игрок ужасно выступил на чемпионате Европы.

"За Шапаренко дают 10-15 миллионов, а "Динамо" просит 100. Чувствуете разницу?

Мне кажется, за него нужно еще доплатить, чтобы он уехал после его слабого выступления на чемпионате Европы", — сказал Леоненко.

Отметим, что интерес к Шапаренко приписывают римскому "Лацио" и стамбульскому "Бешикташу".

Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно. 

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