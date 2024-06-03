Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лестер розкритикував Мареску через відхід до Челсі arrow

Лестер розкритикував Мареску через відхід до Челсі

3 червня 2024 19:28
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Лестер розчарований відходом головного тренера Енцо Марески в "Челсі"
Енцо Мареска. Фото: GARETH EVANS/NEWS IMAGES VIA ZUMA PRESS WIRE
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Керівництво футбольного клубу "Лестер" незадоволене відходом з команди головного тренера Енцо Марески. Напередодні стало відомо, що він перейде до "Челсі". 

Про це повідомляє The Telegraph.

Читайте також:

Коментар "Лестера"

Керівництво клубу загалом задоволене виконаною роботою італійського тренера, але вважають, що він пішов із клубу "за першої нагоди".

"Враховуючи багатообіцяючі основи, закладені під час його єдиного сезону під керівництвом, клуб розчарований тим, що Енцо вирішив на цьому етапі, що він більше не хоче бути частиною нашого бачення", — йдеться в заяві клубу.

Крім цього, у "Лестері" заявили, що Мареска хороший фахівець, але його наміри не сподобались "лисицям". Напередодні він відхилив пропозиції від "Севільї" і "Порту", також він брав активну участь у плануванні майбутнього клубу.

"Лестер" отримає компенсацію за рішення тренера вартістю 12 млн євро, проте італієць "забере" шістьох співробітників штабу в "Челсі".

Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024. 

Довбик розповів про своє прізвисько у "Жироні" та назвав завдання на Євро-2024.

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі.

Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу.

"Кривбас" отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі.

Енцо Мареска
Челсі
тренер
Футбол трансфери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня