Лестер розчарований відходом головного тренера Енцо Марески в "Челсі"

Енцо Мареска. Фото: GARETH EVANS/NEWS IMAGES VIA ZUMA PRESS WIRE

Керівництво футбольного клубу "Лестер" незадоволене відходом з команди головного тренера Енцо Марески. Напередодні стало відомо, що він перейде до "Челсі".

Про це повідомляє The Telegraph.

Читайте також:

Коментар "Лестера"

Керівництво клубу загалом задоволене виконаною роботою італійського тренера, але вважають, що він пішов із клубу "за першої нагоди".

"Враховуючи багатообіцяючі основи, закладені під час його єдиного сезону під керівництвом, клуб розчарований тим, що Енцо вирішив на цьому етапі, що він більше не хоче бути частиною нашого бачення", — йдеться в заяві клубу.

Крім цього, у "Лестері" заявили, що Мареска хороший фахівець, але його наміри не сподобались "лисицям". Напередодні він відхилив пропозиції від "Севільї" і "Порту", також він брав активну участь у плануванні майбутнього клубу.

"Лестер" отримає компенсацію за рішення тренера вартістю 12 млн євро, проте італієць "забере" шістьох співробітників штабу в "Челсі".

Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024.

Довбик розповів про своє прізвисько у "Жироні" та назвав завдання на Євро-2024.

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі.

Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу.

"Кривбас" отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі.