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Лестер раскритиковал Мареску из-за ухода в Челси

3 июня 2024 19:28
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Лестер разочарован уходом главного тренера Энцо Марески в "Челси"
Энцо Мареско. Фото: GARETH EVANS/NEWS IMAGES VIA ZUMA PRESS WIRE
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Руководство футбольного клуба "Лестер" недовольно уходом из команды главного тренера Энцо Марески. Накануне стало известно, что он перейдет в "Челси".

Об этом сообщает The Telegraph.

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Комментарий "Лестера"

Руководство клуба в целом удовлетворено выполненной работой итальянского тренера, но считают, что он ушел из клуба "при первой возможности".

"Учитывая многообещающие основы, заложенные во время его единого сезона под руководством, клуб разочарован тем, что Энцо решил на этом этапе, что он больше не хочет быть частью нашего видения", — говорится в заявлении клуба.

Кроме этого, в "Лестере" заявили, что Мареска хороший специалист, но его намерения не понравились "лисам". Накануне он отклонил предложения от "Севильи" и "Порту", также он активно участвовал в планировании будущего клуба.

"Лестер" получит компенсацию за решение тренера стоимостью 12 млн евро, однако итальянец "заберет" шестерых сотрудников штаба в "Челси".

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

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Энцо Мареска
Челси
тренер
Футбол трансферы

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