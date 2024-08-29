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Леувен перевів до дубля Гармаша та ще двох гравців Металіста 1925

29 серпня 2024 11:16
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Патрік Ван Леувен перевів трьох ветеранів Металіста 1925 до дубля
Денис Гармаш в матчі за клуб. Фото: "Металіст 1925"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер "Металіста 1925" Патрік Ван Леувен відразу після свого призначення намагається визначити проблему, яка заважає команді перемагати. Одним з перших рішень були кадрові чистки.

Про це повідомив Telegram-канал ТаТоТаке.

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Патрік Ван Леувен. Фото: "Металіст 1925"

Леувен не хоче бачити в команді трьох ветеранів

За інформацією джерела, Леувен перевів до дубля трьох досвідчених футболістів "Металіста 1925".

Наразі йдеться про 34-річного ексгравця збірної України та київського "Динамо" Дениса Гармаша та про 31-річних Максима Жичикова й Ігоря Курила. Гравці вже тренуються з дублем.

Гармаш у поточному сезоні зіграв у трьох матчах і результативними діями не відзначався.

Жичиков провів п'ять матчів без результативних дій, а Курило на полі взагалі не з'являвся.

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії. 

Лунін прийняв рішення про те, де гратиме — це не "Реал". 

"Динамо" знайшло нового форварда, який вирішить проблему команди в атаці. 

Визначились усі учасники Ліги чемпіонів та їх кошики посіву.

Денис Гармаш Перша ліга Патрік ван Леувен ФК Металіст 1925

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11:54 У Черкасах ліквідували пожежу внаслідок падіння уламків — кадри роботи ДСНС

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