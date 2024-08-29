Патрік Ван Леувен перевів трьох ветеранів Металіста 1925 до дубля

Денис Гармаш в матчі за клуб. Фото: "Металіст 1925"

Головний тренер "Металіста 1925" Патрік Ван Леувен відразу після свого призначення намагається визначити проблему, яка заважає команді перемагати. Одним з перших рішень були кадрові чистки.

Про це повідомив Telegram-канал ТаТоТаке.

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Леувен не хоче бачити в команді трьох ветеранів

За інформацією джерела, Леувен перевів до дубля трьох досвідчених футболістів "Металіста 1925".

Наразі йдеться про 34-річного ексгравця збірної України та київського "Динамо" Дениса Гармаша та про 31-річних Максима Жичикова й Ігоря Курила. Гравці вже тренуються з дублем.

Гармаш у поточному сезоні зіграв у трьох матчах і результативними діями не відзначався.

Жичиков провів п'ять матчів без результативних дій, а Курило на полі взагалі не з'являвся.

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