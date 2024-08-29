Патрік Ван Леувен перевів трьох ветеранів Металіста 1925 до дубля

Леувен перевів до дубля Гармаша та ще двох гравців Металіста 1925
Головний тренер "Металіста 1925" Патрік Ван Леувен відразу після свого призначення намагається визначити проблему, яка заважає команді перемагати. Одним з перших рішень були кадрові чистки.
Про це повідомив Telegram-канал ТаТоТаке.
Леувен не хоче бачити в команді трьох ветеранів
За інформацією джерела, Леувен перевів до дубля трьох досвідчених футболістів "Металіста 1925".
Наразі йдеться про 34-річного ексгравця збірної України та київського "Динамо" Дениса Гармаша та про 31-річних Максима Жичикова й Ігоря Курила. Гравці вже тренуються з дублем.
Гармаш у поточному сезоні зіграв у трьох матчах і результативними діями не відзначався.
Жичиков провів п'ять матчів без результативних дій, а Курило на полі взагалі не з'являвся.
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