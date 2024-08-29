Патрик Ван Леувен перевел трех ветеранов Металлиста 1925 года в дубль

Денис Гармаш в матче за клуб. Фото: "Металлист 1925"

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик Ван Леувен сразу после своего назначения пытается определить проблему, которая мешает команде побеждать. Одним из первых решений были кадровые чистки.

Об этом сообщил Telegram-канал ТаТоТаке.

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Леувен не хочет видеть в команде трех ветеранов

По информации источника, Леувен перевел в дубль трех опытных футболистов "Металлиста 1925".

В настоящее время речь идет о 34-летнем экс-игроке сборной Украины и киевско "Динамо" Денисе Гармаше и о 31-летних Максиме Жичикове и Игоре Курило. Игроки уже тренируются с дублем.

Гармаш в текущем сезоне сыграл в трех матчах и результативными действиями не отличался.

Жичиков провел пять матчей без результативных действий, а Курило на поле вообще не появлялся.

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