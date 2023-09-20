Левандовські та збірна Польщі здобули нового тренера: це не Шевченко

Андрій Шевченко та Роберт Левандовський. Фото: Newspix/Imago Images

Збірна Польщі отримала нового головного тренера після того, як був звільнений чемпіон Європи Фернанду Сантуш. Нового фахівця взяли зі своєї структури збірних.

Новим головним тренером Польщі став Міхал Пробіж, повідомив Польський футбольний союз.

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Michał Probierz is the New Coach of Polish National team 🇵🇱



PZPN має chosen U21 coach. Його найбільш значні успіхи включають 2 Puchar Polski і 2 Superpuchar з Jagiellonia and Cracovia pic.twitter.com/WecfVQ4N8B — Polski Transfers (@polskitransfers) September 20, 2023

За що звільнили Сантуша

Раніше збірна Польщі під керівництвом призначеного у 2023 році Сантуша у п'яти турах відбору на чемпіонат Європи-2024 програла Чехії, Молдові та Албанії. Також вони виграли у тих же албанців та у Фарерських островів.

При цьому Польща ще має шанси вийти на чемпіонат Європи, оскільки відставання від першого місця — 4 очки, а від другого — лише 2.

Хто такий Пробіж

50-річний Пробіж раніше очолював збірну Польщі U-21. Також фахівець працював у "Краковії" та "Ягеллонії" і як тренер вигравав Кубок та Суперкубок Польщі.

У жовтні поляки проведуть два матчі відбору на чемпіонат Європи проти Фарерських островів та Молдови.

Зазначимо, що у 2022-му році одним із конкурентів Сантуша на посаду був українець Андрій Шевченко, але у Польському футбольному союзі зробили ставку на статусність та досвід португальця.

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