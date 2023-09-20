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Левандовски и сборная Польши получили нового тренера: это не Шевченко

20 сентября 2023 11:40
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Агабекян Карен
редактор
Левандовски и сборная Польши получили нового тренера: это не Шевченко
Андрей Шевченко и Роберт Левандовски. Фото: Newspix/Imago Images
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Польши получила нового главного тренера после того как был уволен чемпион Европы Фернанду Сантуш. Специалиста взяли из своей же структуры сборных.

Новым главным тренером Польши стал Михал Пробеж, сообщил Польский футбольный союз.

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Ранее сборная Польши под руководством назначенного в 2023 году Сантуша в пяти турах отбора на чемпионат Европы-2024 проиграли Чехии, Молдове и Албании. Также они выиграли у тех же албанцев и у Фарерских островов.

При этом у Польши еще есть шансы выйти на чемпионат Европы, поскольку отставание от первого места — 4 очка, а от второго — лишь 2.

Кто такой Пробеж

50-летний Пробеж ранее возглавлял сборную Польши U-21. Также специалист работал в "Краковией" и "Ягеллонией" и как тренер віигрівал Кубок и Суперкубок Польши.

В октябре поляки проведут два матча отбора на чемпионат Европі против Фарерских островов и Молдовы.

Отметим, что в 2022-м году одним из конкурентов Сантуша на должность был украинец Андрей Шевченко, но в Польском футбольном союзе сделали ставку на статусность и опыт португальца.

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