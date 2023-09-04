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Лідер "Барселони" Гаві отримав незвичайну травму

4 вересня 2023 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер "Барселони" Гаві отримав незвичайну травму
Гаві під час матчу. Фото: REUTERS/Vincent West
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках четвертого туру чемпіонату Іспанії з футболу каталонська "Барселона" обіграла на виїзді "Осасуну". В одному з епізодів поєдинку Гаві постраждав від сутички з суперником.

Молодий футболіст отримав травму вуха, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Барселона" обіграла на виїзді "Осасуну" з рахунком 2:1. Жуль Кунде відкрив рахунок незадовго до перерви, але на 76-й хвилині Авіла зрівняв рахунок. Переможний гол із пенальті забив Роберт Левандовський, а памплонці догравали матч у меншості.

Травма Гаві

У другому таймі 19-річний півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії поборовся за м'яч із Рубеном Гарсією їхньої "Осасуни". Памплонець вдарив Гаві ліктем у вухо. Якийсь час молодий футболіст каталонського клубу не зміг продовжувати гру, йому надали медичну допомогу прямо на полі.

Гаві
Хаві випускає Гаві на полі. Фото: REUTERS/Vincent West

Арбітр поєдинку не побачив порушення правил у гравця "Осасуни" у тому епізоді. Ба більше — рефері призначив штрафний на користь памплонців.

Гави
Гаві після матчу. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Однак після матчу Гаві продемонстрував вухо, на яке наклали кілька швів. Поки невідомо, чи молодий футболіст зможе зіграти за каталонську команду в наступному матчі.

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