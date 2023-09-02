"Барселона" оголосила про трансфер двох зірок футболу
Каталонська "Барселона" перед закриттям трансферного вікна оголосила про трансфери двох зіркових футболістів з Португалії. Обидва перейшли в оренду.
Гравцями клубу стали фланговий захисник "Манчестер Сіті" Жоау Канселу та форвард "Атлетіко" Жоау Фелікс, повідомила пресслужба "Барселони".
"Барселона" наразі має великі борги, які не дозволяють їм оформлювати повноцінні трансфери зіркових гравців. Але в клубі добре посилилися вільними агентами та орендованими гравцями, які пішли на зниження зарплати.
Bem-vindo, João 🥰 pic.twitter.com/YaUS8Y8msP— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023
Жоау Кансело
Португальський захисник підписав орендну угоду на один сезон. При цьому "Барселоні" прийшлось погодитися на відсутність у контракті пункту про викуп 29-річного гравця.
Захисник ще рік тому був одним із лідерів "Манчестер Сіті", але у нього виник конфлікт із головним тренером Хосепом Гвардіолою.
У січні цього року Канселу перебрався в оренду до мюнхенської "Баварії", де півроку був у ролі запасного футболіста на заміні у Альфонсо Девіса.
Після повернення до "Ман Сіті" Гвардіола жодного разу не вніс Канселу в заявку.
His dream came true 😏 pic.twitter.com/oiEvrXlDkz— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023
Жоау Фелікс
Португальський нападник слідом за Канселу підписав однорічну орендну угоду без права викупу.
23-річний форвард минулого сезону в січні перейшов в оренду в "Челсі", де добре себе проявив, але викупати його контракт не стали.
Повернувшись до Іспанії Фелікс вплутався в скандал. Під час спілкування з журналістами він розповів, що мріяв грати в "Барселоні". Через це проти гравця виступили вболівальники "матрацників".
Але перехід в оренду в "Барселону" був важким для гравця, оскільки "Атлетіко" змусило його продовжити контракт до літа 2029 року.
Бажання продовжити контракт з гравцем пов’язане з намагання відбити заплачені за нього в 2019 році 127 млн євро.
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