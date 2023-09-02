Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Барселона" оголосила про трансфер двох зірок футболу arrow

"Барселона" оголосила про трансфер двох зірок футболу

2 вересня 2023 07:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Барселона" оголосила про трансфер двох зірок футболу
Жоау Феликс и Жоау Канселу. Фото: "Барселона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Барселона" перед закриттям трансферного вікна оголосила про трансфери двох зіркових футболістів з Португалії. Обидва перейшли в оренду.

Гравцями клубу стали фланговий захисник "Манчестер Сіті" Жоау Канселу та форвард "Атлетіко" Жоау Фелікс, повідомила пресслужба "Барселони".

Читайте також:

"Барселона" наразі має великі борги, які не дозволяють їм оформлювати повноцінні трансфери зіркових гравців. Але в клубі добре посилилися вільними агентами та орендованими гравцями, які пішли на зниження зарплати.

Жоау Кансело

Португальський захисник підписав орендну угоду на один сезон. При цьому "Барселоні" прийшлось погодитися на відсутність у контракті пункту про викуп 29-річного гравця.

Захисник ще рік тому був одним із лідерів "Манчестер Сіті", але у нього виник конфлікт із головним тренером Хосепом Гвардіолою.

У січні цього року Канселу перебрався в оренду до мюнхенської "Баварії", де півроку був у ролі запасного футболіста на заміні у Альфонсо Девіса.

Після повернення до "Ман Сіті" Гвардіола жодного разу не вніс Канселу в заявку.

Жоау Фелікс

Португальський нападник слідом за Канселу підписав однорічну орендну угоду без права викупу.

23-річний форвард минулого сезону в січні перейшов в оренду в "Челсі", де добре себе проявив, але викупати його контракт не стали.

Повернувшись до Іспанії Фелікс вплутався в скандал. Під час спілкування з журналістами він розповів, що мріяв грати в "Барселоні". Через це проти гравця виступили вболівальники "матрацників".

Але перехід в оренду в "Барселону" був важким для гравця, оскільки "Атлетіко" змусило його продовжити контракт до літа 2029 року.

Бажання продовжити контракт з гравцем пов’язане з намагання відбити заплачені за нього в 2019 році 127 млн євро.

Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.

До Циганкова та Довбика: у "Жирону" перейшов третій український легіонер.

Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу.

Ребров визначив остаточну заявку на матчі з Англією та Італією: без Маліновського.

Михайло Мудрик може піти із "Челсі" до закриття трансферного вікна.

Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Чому вчителів змушують повернути виплати від "єПідтримка": розслідування проєкту "Наша справа"

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз