"Барселона" оголосила про трансфер двох зірок футболу

Жоау Феликс и Жоау Канселу. Фото: "Барселона"

Каталонська "Барселона" перед закриттям трансферного вікна оголосила про трансфери двох зіркових футболістів з Португалії. Обидва перейшли в оренду.

Гравцями клубу стали фланговий захисник "Манчестер Сіті" Жоау Канселу та форвард "Атлетіко" Жоау Фелікс, повідомила пресслужба "Барселони".

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"Барселона" наразі має великі борги, які не дозволяють їм оформлювати повноцінні трансфери зіркових гравців. Але в клубі добре посилилися вільними агентами та орендованими гравцями, які пішли на зниження зарплати.

Жоау Кансело

Португальський захисник підписав орендну угоду на один сезон. При цьому "Барселоні" прийшлось погодитися на відсутність у контракті пункту про викуп 29-річного гравця.

Захисник ще рік тому був одним із лідерів "Манчестер Сіті", але у нього виник конфлікт із головним тренером Хосепом Гвардіолою.

У січні цього року Канселу перебрався в оренду до мюнхенської "Баварії", де півроку був у ролі запасного футболіста на заміні у Альфонсо Девіса.

Після повернення до "Ман Сіті" Гвардіола жодного разу не вніс Канселу в заявку.

His dream came true 😏 pic.twitter.com/oiEvrXlDkz — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

Жоау Фелікс

Португальський нападник слідом за Канселу підписав однорічну орендну угоду без права викупу.

23-річний форвард минулого сезону в січні перейшов в оренду в "Челсі", де добре себе проявив, але викупати його контракт не стали.

Повернувшись до Іспанії Фелікс вплутався в скандал. Під час спілкування з журналістами він розповів, що мріяв грати в "Барселоні". Через це проти гравця виступили вболівальники "матрацників".

Але перехід в оренду в "Барселону" був важким для гравця, оскільки "Атлетіко" змусило його продовжити контракт до літа 2029 року.

Бажання продовжити контракт з гравцем пов’язане з намагання відбити заплачені за нього в 2019 році 127 млн євро.

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