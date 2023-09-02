"Барселона" объявила о трансфере двух звезд футбола

Жоау Феликс и Жоау Канселу. Фото: "Барселона"

Каталонская "Барселона" перед закрытием трансферного окна объявила о трансферах двух звездных футболистов из Португалии. Оба перешли в аренду.

Игроками клуба стали фланговый защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу и форвард "Атлетико" Жоау Феликс, сообщила пресс-служба "Барселоны".

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Жоау Кансело

Португальский защитник подписал арендное соглашение на один сезон. При этом "Барселоне" пришлось согласиться на отсутствие в контракте пункта о выкупе 29-летнего игрока.

Защитник еще год назад был одним из лидеров Манчестер Сити, но у него возник конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

В январе этого года Канселу перебрался в аренду в мюнхенскую "Баварию", где полгода был в роли запасного футболиста на замене у Альфонсо Дэвиса.

После возвращения в "Ман Сити" Гвардиола ни разу не внес Канселу в заявку.

His dream came true 😏 pic.twitter.com/oiEvrXlDkz — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

Жоау Феликс

Португальский нападающий вслед за Канселу подписал годовую арендную сделку без права выкупа.

23-летний форвард в прошлом сезоне в январе перешел в аренду в "Челси", где хорошо себя проявил, но выкупать его контракт не стали.

Вернувшись в Испанию Феликс ввязался в скандал. Во время общения с журналистами он рассказал, что мечтал играть в "Барселоне". Поэтому против игрока выступили болельщики "матрасников".

Но переход в аренду в "Барселону" был трудным для игрока, поскольку "Атлетико" заставило его продлить контракт до лета 2029 года.

Желание продлить контракт с игроком связано с попыткой отбить заплаченные за него в 2019 году 127 млн евро.

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