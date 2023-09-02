"Барселона" объявила о трансфере двух звезд футбола
Каталонская "Барселона" перед закрытием трансферного окна объявила о трансферах двух звездных футболистов из Португалии. Оба перешли в аренду.
Игроками клуба стали фланговый защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу и форвард "Атлетико" Жоау Феликс, сообщила пресс-служба "Барселоны".
У "Барселоны" сейчас большие долги, которые не позволяют им оформлять полноценные трансферы звездных игроков. Но в клубе хорошо усилились свободными агентами и арендованными игроками, которые пошли на понижение зарплаты.
Bem-vindo, João 🥰 pic.twitter.com/YaUS8Y8msP— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023
Жоау Кансело
Португальский защитник подписал арендное соглашение на один сезон. При этом "Барселоне" пришлось согласиться на отсутствие в контракте пункта о выкупе 29-летнего игрока.
Защитник еще год назад был одним из лидеров Манчестер Сити, но у него возник конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
В январе этого года Канселу перебрался в аренду в мюнхенскую "Баварию", где полгода был в роли запасного футболиста на замене у Альфонсо Дэвиса.
После возвращения в "Ман Сити" Гвардиола ни разу не внес Канселу в заявку.
His dream came true 😏 pic.twitter.com/oiEvrXlDkz— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023
Жоау Феликс
Португальский нападающий вслед за Канселу подписал годовую арендную сделку без права выкупа.
23-летний форвард в прошлом сезоне в январе перешел в аренду в "Челси", где хорошо себя проявил, но выкупать его контракт не стали.
Вернувшись в Испанию Феликс ввязался в скандал. Во время общения с журналистами он рассказал, что мечтал играть в "Барселоне". Поэтому против игрока выступили болельщики "матрасников".
Но переход в аренду в "Барселону" был трудным для игрока, поскольку "Атлетико" заставило его продлить контракт до лета 2029 года.
Желание продлить контракт с игроком связано с попыткой отбить заплаченные за него в 2019 году 127 млн евро.
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