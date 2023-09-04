Лидер "Барселоны" Гави получил необычную травму

Гави во время матча. Фото: REUTERS/Vincent West

В рамках четвертого тура чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" обыграла на выезде "Осасуну". В одном из эпизодов поединка Гави пострадал от жесткого столкновения с соперником.

Молодой футболист получил травму уха, сообщает Mundo Deportivo.

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"Барселона" обыграла на выезде "Осасуну" со счетом 2:1. Жюль Кунде открыл счет незадолго до перерыва, но на 76-й минуте Авила сравнял счет. Победный гол с пенальти забил Роберт Левандовский, а памплонцы доигрывали матч в меньшинстве.

Травма Гави

Во втором тайме 19-летний полузащитник "Барселоны" и сборной Испании поборолся за мяч с Рубеном Гарсией их "Осасуны". Памплонец ударил Гави локтем в ухо. Некоторое время молодой футболист каталонского клуба не смог продолжать игру, ему оказали медицинскую помощь прямо на поле.

Хави выпускает Гави на поле. Фото: REUTERS/Vincent West

Арбитр поединка не увидел нарушение правил у игрока "Осасуны" в том эпизоде. Более того, рефери назначил штрафной в пользу памплонцев.

Гави после матча. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Однако после матча Гави продемонстрировал ухо, на которое наложили несколько швов. Пока не известно, сможет ли молодой футболист сыграть за каталонскую команду в следующем матче.

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