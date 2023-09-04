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Лидер "Барселоны" Гави получил необычную травму

4 сентября 2023 12:36
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Лидер "Барселоны" Гави получил необычную травму
Гави во время матча. Фото: REUTERS/Vincent West
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках четвертого тура чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" обыграла на выезде "Осасуну". В одном из эпизодов поединка Гави пострадал от жесткого столкновения с соперником. 

Молодой футболист получил травму уха, сообщает Mundo Deportivo

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"Барселона" обыграла на выезде "Осасуну" со счетом 2:1. Жюль Кунде открыл счет незадолго до перерыва, но на 76-й минуте Авила сравнял счет. Победный гол с пенальти забил Роберт Левандовский, а памплонцы доигрывали матч в меньшинстве. 

Травма Гави 

Во втором тайме 19-летний полузащитник "Барселоны" и сборной Испании поборолся за мяч с Рубеном Гарсией их "Осасуны". Памплонец ударил Гави локтем в ухо. Некоторое время молодой футболист каталонского клуба не смог продолжать игру, ему оказали медицинскую помощь прямо на поле. 

Гави
Хави выпускает Гави на поле. Фото: REUTERS/Vincent West

Арбитр поединка не увидел нарушение правил у игрока "Осасуны" в том эпизоде. Более того, рефери назначил штрафной в пользу памплонцев.

Гави
Гави после матча. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Однако после матча Гави продемонстрировал ухо, на которое наложили несколько швов. Пока не известно, сможет ли молодой футболист сыграть за каталонскую команду в следующем матче. 

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