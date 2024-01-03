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Лідер Барселони несподівано похвалив Беллінгема з мадридського Реала

3 січня 2024 11:44
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Лідер Барселони несподівано похвалив Беллінгема з мадридського Реала
Педрі вітає Де Йонга з перемогою. Фото: REUTERS/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Останнім часом чемпіонат Іспанії став ареною для поєдинків за участю найголовніших молодих талантів світу. Ці футболісти стають лідерами у своїх клубах та з повагою ставляться один до одного.

Лідер "Барселони" Педрі дав характеристику зірці мадридського "Реала" Джуду Беллінгему, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Madrid Iniversal.

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Експерти хвалять багато молодих футболістів Ла-Ліги. Від Джуда Беллінгема та Едуардо Камавінгі з "Реала" до Савіо з "Жирони", Педрі та Гаві з "Барселони" та Ніко Вільямса з "Атлетіка". Цей список можна продовжувати.

Їхнє суперництво спонукає гравців розвиватися, вони прагнуть вийти за межі своїх можливостей і підняти рівень іспанського футболу на ще більшу висоту. Ці молоді таланти є новим обличчям Ла-Ліги, і дух суперництвом лише посилює їхній вплив на місцевий футбол.

Джуд Беллінгем
Джуд Беллінгем забиває гол. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Що Педрі говорить про Беллінгема

Педрі з "Барселони" часто називають одним із найкращих талантів півзахисту збірної Іспанії свого покоління. Останнім часом його постійно порівнюють із Джудом Беллінгемом, який лише за пів року став лідером "Реала".У недавньому інтерв'ю іспанському стримеру Ібаю Льяносу Педрі не стримався і відкрито похвалив Беллінгема.

"Джуд Беллінгем мене дуже здивував. Буквально кожен його удар закінчується голом. Це феноменальний футболіст, який дуже здорово посилив "Реал". Природний талант поєднується в Беллінгемі з честолюбством та напруженою роботою над собою", — заявив Педрі.

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