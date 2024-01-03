Лидер Барселоны неожиданно похвалил Беллингема из мадридского Реала

Педри поздравляет Де Йонга с победой. Фото: REUTERS/Pablo Morano

В последнее время чемпионат Испании стал ареной для поединков с участием главных молодых талантов мира. Эти футболисты становятся лидерами в своих клубах и с уважением относятся друг к другу.

Лидер "Барселоны" Педри дал характеристику звезде мадридского "Реала" Джуду Беллингему, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Madrid Iniversal.

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Эксперты хвалят много молодых футболистов Ла Лиги. От Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинги из "Реала" до Савио из "Жироны", Педри и Гави из "Барселоны" и Нико Уильямса из "Атлетика". Этот список можно продолжать.

Их соперничество подстегивает игроков развиваться, они стремятся выйти за пределы своих возможностей и поднять уровень испанского футбола на еще большую высоту. Эти молодые таланты являются новым лицом Ла Лиги, и дух соперничеством только усиливает их влияние на местный футбол.

Джуд Беллингем забивает гол. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Что Педри говорит о Беллингеме

Педри из "Барселоны" часто называют одним из лучших талантов полузащиты сборной Испании своего поколения. В последнее время его постоянно сравнивают с Джудом Беллингемом, который всего за полгода стал лидером "Реала". В недавнем интервью испанскому стримеру Ибаю Льяносу Педри не сдержался и открыто похвалил Беллингема.

"Джуд Беллингем меня очень удивил. Буквально каждый его удар заканчивается голом. Это феноменальный футболист, который очень здорово усилил "Реал". Природный талант сочетается в Беллингеме с честолюбием и напряженной работой над собой", — заявил Педри.

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