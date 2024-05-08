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Лідер Боруссії нецензурно висловився про Реал і Баварію — деталі скандалу

8 травня 2024 18:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер Боруссії нецензурно висловився про Реал і Баварію — деталі скандалу
Юліан Рюерсон святкує перемогу із партнерами по команді. Фото: instagram.com/julianryerson/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дортмундська "Боруссія" виграла обидва півфінали Ліги чемпіонів у французького "ПСЖ". Суперником німецької команди з фіналу турніру стане або мюнхенська "Баварія", або мадридський "Реал".

Один із ключових футболістів "Боруссії" прокоментував вибір суперника на вирішальний поєдинок єврокубкового турніру, повідомляє El Chiringuito.

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"Боруссія" стала першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону 2023/2024. У другій півфінальній парі "Реал" прийме у Мадриді "Баварію". Тиждень тому ці суперники зіграли у Німеччині внічию з рахунком 2:2.

Юліан Рюерсон та Кіліан Мбаппе
Юліан Рюерсон проти Кіліана Мбаппе. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Що в "Боруссії" сказали про суперника з фіналу

Дві перемоги над "ПСЖ" на стадії 1/2 ощасливили не лише вболівальників дортмундської команди, а й самих футболістів. Один із них дозволив собі неприємно висловитися про суперника з фіналу ЛЧ.

Норвезький захисник "Боруссії" Юліан Рюерсон під час святкування перемоги над "ПСЖ" відповів на запитання про те, кого ми хотіли отримати у суперники у фіналі Ліги чемпіонів.

"Мені абсолютно байдуже, з ким грати. Чи це буде "Баварія" або "Реал". Немає жодної різниці", — заявив Рюерсон.

При цьому футболіст "Боруссії" вжив нецензурного виразу на адресу півфіналістів.

Фінал Ліги чемпіонів пройде 1 червня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Боруссія Дортмунд
Баварія

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