Лідер Боруссії нецензурно висловився про Реал і Баварію — деталі скандалу
Дортмундська "Боруссія" виграла обидва півфінали Ліги чемпіонів у французького "ПСЖ". Суперником німецької команди з фіналу турніру стане або мюнхенська "Баварія", або мадридський "Реал".
Один із ключових футболістів "Боруссії" прокоментував вибір суперника на вирішальний поєдинок єврокубкового турніру, повідомляє El Chiringuito.
"Боруссія" стала першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону 2023/2024. У другій півфінальній парі "Реал" прийме у Мадриді "Баварію". Тиждень тому ці суперники зіграли у Німеччині внічию з рахунком 2:2.
Що в "Боруссії" сказали про суперника з фіналу
Дві перемоги над "ПСЖ" на стадії 1/2 ощасливили не лише вболівальників дортмундської команди, а й самих футболістів. Один із них дозволив собі неприємно висловитися про суперника з фіналу ЛЧ.
Норвезький захисник "Боруссії" Юліан Рюерсон під час святкування перемоги над "ПСЖ" відповів на запитання про те, кого ми хотіли отримати у суперники у фіналі Ліги чемпіонів.
"Мені абсолютно байдуже, з ким грати. Чи це буде "Баварія" або "Реал". Немає жодної різниці", — заявив Рюерсон.
При цьому футболіст "Боруссії" вжив нецензурного виразу на адресу півфіналістів.
Фінал Ліги чемпіонів пройде 1 червня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
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