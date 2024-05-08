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Лидер Боруссии нецензурно высказался о Реале и Баварии — детали скандала

8 мая 2024 18:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Боруссии нецензурно высказался о Реале и Баварии — детали скандала
Юлиан Рюэрсон празднует победу с партнерами по команде. Фото: instagram.com/julianryerson/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Дортмундская "Боруссия" выиграла оба полуфинала Лиги чемпионов у французского "ПСЖ". Соперником немецкой команды по финалу турнира станет либо мюнхенская "Бавария", либо мадридский "Реал".

Один из ключевых футболистов "Боруссии" прокомментировал выбор соперника на решающий поединок еврокубкового турнира, сообщает El Chiringuito.

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"Боруссия" стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона 2023/2024. Во второй полуфинальной паре "Реал" примет в Мадриде "Баварию". Неделю назад эти соперники сыграли в Германии вничью со счетом 2:2. 

Юлиан Рюэрсон и Килиан Мбаппе
Юлиан Рюэрсон против Килиана Мбаппе. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Что в "Боруссии" сказали о сопернике по финалу

Две победы над "ПСЖ" на стадии 1/2 осчастливили не только болельщиков дортмундской команды, но и самих футболистов. Один из них позволил себе нелицеприятно выразиться о сопернике по финалу ЛЧ. 

Норвежский защитник "Боруссии" Юлиан Рюэрсон во время празднования победы над "ПСЖ" ответил на вопрос о том, кого мы он хотел получить в соперники в финале Лиги чемпионов. 

"Мне абсолютно все равно, с кем играть. Будет ли это "Бавария" или "Реал". Нет никакой разницы", — заявил Рюэрсон. 

При этом футболист "Боруссии" употребил нецензурное выражение в адрес полуфиналистов. 

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Боруссия Дортмунд
Бавария

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