Лідер "Челсі" може перейти до "Баварії": про кого йдеться

Кепа Аррісабалага у матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Jon Durr

Мюнхенська "Баварія" продовжує пошуки нового воротаря. Томас Тухель прагне якнайшвидше компенсувати втрату Янна Зоммера.

Потенційним кандидатом на переїзд до Німеччини став Кепа Аррісабалага, повідомляє Sport1.

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Основний воротар "Баварії" Мануель Ноєр продовжує відновлюватися від травм, які останнім часом часто турбують його. Мюнхенському клубу потрібен голкіпер, який міг би замінювати ветерана, а згодом стати основним футболістом команди.

Варіант із Кепою

Кандидатуру іспанського голкіпера схвалив головний тренер "Баварії". Томас Тухель працював з Кепою Аррісабалагою в "Челсі" і знає, на що здатний 28-річний футболіст.

Баварія хотіла б взяти іспанця в оренду терміном до кінця сезону з можливістю викупу його контракту. Мюнхенці готові заплатити за перехід Кепи три мільйони євро. Трансферну вартість воротаря буде оцінено за підсумками сезону 2023/2024.

Кепа у матчі проти "Борусcії". Фото: Reuters/Jon Durr

Контракт Кепи Аррісабалагі з "Челсі" діє до літа 2025 року. Голкіпер уже підтвердив, що готовий перейти до "Баварії". Трансфер може відбутися наступного тижня.

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