Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Лідер "Челсі" може перейти до "Баварії": про кого йдеться arrow

Лідер "Челсі" може перейти до "Баварії": про кого йдеться

9 серпня 2023 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер "Челсі" може перейти до "Баварії": про кого йдеться
Кепа Аррісабалага у матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Jon Durr
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мюнхенська "Баварія" продовжує пошуки нового воротаря. Томас Тухель прагне якнайшвидше компенсувати втрату Янна Зоммера.

Потенційним кандидатом на переїзд до Німеччини став Кепа Аррісабалага, повідомляє Sport1.

Читайте також:

Основний воротар "Баварії" Мануель Ноєр продовжує відновлюватися від травм, які останнім часом часто турбують його. Мюнхенському клубу потрібен голкіпер, який міг би замінювати ветерана, а згодом стати основним футболістом команди.

Варіант із Кепою

Кандидатуру іспанського голкіпера схвалив головний тренер "Баварії". Томас Тухель працював з Кепою Аррісабалагою в "Челсі" і знає, на що здатний 28-річний футболіст.

Баварія хотіла б взяти іспанця в оренду терміном до кінця сезону з можливістю викупу його контракту. Мюнхенці готові заплатити за перехід Кепи три мільйони євро. Трансферну вартість воротаря буде оцінено за підсумками сезону 2023/2024.

Кепа Аррісабалага
Кепа у матчі проти "Борусcії". Фото: Reuters/Jon Durr

Контракт Кепи Аррісабалагі з "Челсі" діє до літа 2025 року. Голкіпер уже підтвердив, що готовий перейти до "Баварії". Трансфер може відбутися наступного тижня.

Нагадаємо, Бущан зацікавив іспанський клуб: "Динамо" чекає на пропозицію щодо голкіпера. 

Хавбек Микола Шапаренко піде з "Динамо": є інтерес від закордонного клубу. 

Київське "Динамо" збирається змінити емблему: що відомо.

Кейн визначився зі своїм майбутнім та здивував "Баварію".  

Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз