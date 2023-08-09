Лідер "Челсі" може перейти до "Баварії": про кого йдеться
Мюнхенська "Баварія" продовжує пошуки нового воротаря. Томас Тухель прагне якнайшвидше компенсувати втрату Янна Зоммера.
Потенційним кандидатом на переїзд до Німеччини став Кепа Аррісабалага, повідомляє Sport1.
Основний воротар "Баварії" Мануель Ноєр продовжує відновлюватися від травм, які останнім часом часто турбують його. Мюнхенському клубу потрібен голкіпер, який міг би замінювати ветерана, а згодом стати основним футболістом команди.
Варіант із Кепою
Кандидатуру іспанського голкіпера схвалив головний тренер "Баварії". Томас Тухель працював з Кепою Аррісабалагою в "Челсі" і знає, на що здатний 28-річний футболіст.
Баварія хотіла б взяти іспанця в оренду терміном до кінця сезону з можливістю викупу його контракту. Мюнхенці готові заплатити за перехід Кепи три мільйони євро. Трансферну вартість воротаря буде оцінено за підсумками сезону 2023/2024.
Контракт Кепи Аррісабалагі з "Челсі" діє до літа 2025 року. Голкіпер уже підтвердив, що готовий перейти до "Баварії". Трансфер може відбутися наступного тижня.
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