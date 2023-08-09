Лидер "Челси" может перейти в "Баварию": о ком речь
Мюнхенская "Бавария" продолжает поиски нового вратаря. Томас Тухель стремится как можно быстрее компенсировать потерю Янна Зоммера.
Потенциальным кандидатом на переезд в Германию стал Кепа Аррисабалага, сообщает Sport1.
Основной вратарь "Баварии" Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться от травмы, которые в последнее время часто его беспокоят. Мюнхенскому клубу необходим голкипер, который мог бы заменять ветерана, а со временем стать основным футболистом команды.
Вариант с Кепой
Кандидатуру испанского голкипера одобрил главный тренер "Баварии". Томас Тухель работал с Кепой Аррисабалагой в "Челси" и знает, на что способен 28-летний футболист.
"Бавария" хотела бы взять испанца в аренду сроком до конца сезона с возможностью выкупа его контракта. Мюнхенцы готовы заплатить за переход Кепы три миллиона евро. Трансферная стоимость вратаря будет оценена по итогам сезона 2023/2024.
Контракт Кепы Аррисабалаги с "Челси" действует до лета 2025 года. Голкипер уже подтвердил, что готов перейти в "Баварию". Трансфер может состояться на следующей неделе.
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