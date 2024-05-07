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Лідер Челсі підписав попередній контракт із іншим клубом

7 травня 2024 19:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер Челсі підписав попередній контракт із іншим клубом
Футболісти "Челсі" святкують перемогу. Фото: Reuters/Toby Melville
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Челсі" найближчого літа втратить одного з найважливіших футболістів останніх років. Капітан "синіх" Тіагу Сілва завершує свій європейський відрізок кар'єри.

Ветеран бразильського футболу повертається на батьківщину, повідомляє офіційний сайт клубу "Флуміненсе".

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Легенда "Челсі" Тіагу Сілва остаточно вирішив піти з лондонської команди. Він наперед про це оголосив і вже підписав контракт із новим клубом. Ним став "Флуміненсе", вихованцем якого бразилець і є.

Тіагу Сілва
Тіагу Сілва святкує гол. Фото: Reuters/David Klein

Чому Тіагу Сілва вирішив піти

Бразильський захисник виступає у Європі з 2004 року. Він захищав кольори португальського "Порту", італійського "Мілана" та французького "ПСЖ". У "Челсі" 39-річний футболіст виступає з 2020 року. У складі "синіх" бразилець виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Рік тому ветеран заявив, що йому вже важко витримувати інтенсивний графік матчів європейського гранда. Силву почав отримувати більше травм, відновлення після яких затягується.

Контракт бразильця з "Флуміненсе" почне діяти з 1 липня 2024 року. Сілва виступатиме за бразильський клуб протягом двох років.

Нагадаємо, Бражко залишить УПЛ — "Динамо" отримає вигідну пропозицію щодо гравця.

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Тіаго Сілва

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