Лидер Челси подписал предварительный контракт с другим клубом

Футболисты "Челси" празднуют победу. Фото: Reuters/Toby Melville

Лондонский "Челси" ближайшим летом потеряет одного из важнейших футболистов последних лет. Капитан "синих" Тиагу Силва завершает свой европейский отрезок карьеры.

Ветеран бразильского футбола возвращается на родину, сообщает официальный сайт клуба "Флуминенсе".

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Легенда "Челси" Тиагу Силва окончательно решил уйти из лондонской команды. Он заранее об этом объявил и уже подписал контракт с новым клубом. Им стал "Флуминенсе", воспитанником которого бразилец и является.

Тиагу Силва празднует гол. Фото: Reuters/David Klein

Почему Тиагу Силва решил уйти

Бразильский защитник выступает в Европе с 2004 года. Он защищал цвета португальского "Порту", итальянского "Милана" и французского "ПСЖ". В "Челси" 39-летний футболист выступает с 2020 года. В составе "синих" бразилец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Год назад ветеран заявил, что ему уже сложно выдерживать интенсивный график матчей европейского гранда. Силву начал получать больше травм, восстановление после которых затягивается.

Контракт бразильца с "Флуминенсе" начнет действовать с 1 июля 2024. Силва будет выступать за бразильский клуб в течение двух лет.

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