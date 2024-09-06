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Лідер Динамо показав зворушливе фото із новонародженим сином

6 вересня 2024 15:35
Валерій Ковалевич - Редактор
Попов із Динамо показав першу фотографію новонародженого сина
Денис Попов перед матчем. Фото: instagram.com/popov19/
Валерій Ковалевич - Редактор

У родині захисника київського "Динамо" та збірної України Дениса Попова відбулося поповнення. У молодого футболіста народився первісток.

Попов опублікував на своїй сторінці в Instagram перші фотографії дитини.

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У середу, 4 вересня, у центрального захисника "Динамо" Дениса Попова та його дружини Дар'ї народилася дитина. Сина назвали Данилом. Футболіст отримав кілька днів, щоби побути разом із сім'єю.

Син Дениса Попова
Син Дениса Попова. Фото: instagram.com/popov19/

Син Дениса Попова

Щасливе подружжя опублікувало знімки, на яких видно крихітні ручки дитини. Їх ніжно обіймають батьківські долоні.

"Даня. Наш всесвіт. 04/09/2024", — підписав фотографію Денис Попов.

Син Дениса Попова
Денис Попов із сином Данилом. Фото: instagram.com/popov19/

Захисник "Динамо" пропустить вересневі матчі збірної України у Лізі Націй через травму. У 25-річного гравця пошкодження спини. Замість тренувань Попов зможе провести кілька днів із дружиною та сином.

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спорт футбол Збірна України з футболу Динамо Денис Попов

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