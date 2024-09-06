Попов із Динамо показав першу фотографію новонародженого сина

Лідер Динамо показав зворушливе фото із новонародженим сином
У родині захисника київського "Динамо" та збірної України Дениса Попова відбулося поповнення. У молодого футболіста народився первісток.
Попов опублікував на своїй сторінці в Instagram перші фотографії дитини.
У середу, 4 вересня, у центрального захисника "Динамо" Дениса Попова та його дружини Дар'ї народилася дитина. Сина назвали Данилом. Футболіст отримав кілька днів, щоби побути разом із сім'єю.
Син Дениса Попова
Щасливе подружжя опублікувало знімки, на яких видно крихітні ручки дитини. Їх ніжно обіймають батьківські долоні.
"Даня. Наш всесвіт. 04/09/2024", — підписав фотографію Денис Попов.
Захисник "Динамо" пропустить вересневі матчі збірної України у Лізі Націй через травму. У 25-річного гравця пошкодження спини. Замість тренувань Попов зможе провести кілька днів із дружиною та сином.
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