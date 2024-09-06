Попов из Динамо показал первую фотографию новорожденного сына

Денис Попов перед матчем. Фото: instagram.com/popov19/

В семье защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Попова произошло пополнение. У молодого футболиста родился первенец.

Попов опубликовал на своей странице в Instagram первые фотографии ребенка.

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В среду, 4 сентября, у центрального защитника "Динамо" Дениса Попова и его супруги Дарье родился ребенок. Сына назвали Даниилом. Футболист получил несколько дней, чтобы побыть вместе с семьей.

Сын Дениса Попова. Фото: instagram.com/popov19/

Сын Дениса Попова

Счастливые супруги опубликовали снимки, на которых видны крошечные ручки ребенка. Их нежно обнимают родительские ладони.

"Даня. Наша вселенная. 04/09/2024", — подписал фотографию Денис Попов.

Денис Попов с сыном Даниилом. Фото: instagram.com/popov19/

Защитник "Динамо" пропустит сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге Наций из-за травмы. У 25-летнего игрока повреждение спины. Вместо тренировок Попов сможет провести несколько дней с женой и сыном.

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