Попов из Динамо показал первую фотографию новорожденного сына

Лидер Динамо показал трогательное фото с новорожденным сыном
В семье защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Попова произошло пополнение. У молодого футболиста родился первенец.
Попов опубликовал на своей странице в Instagram первые фотографии ребенка.
В среду, 4 сентября, у центрального защитника "Динамо" Дениса Попова и его супруги Дарье родился ребенок. Сына назвали Даниилом. Футболист получил несколько дней, чтобы побыть вместе с семьей.
Сын Дениса Попова
Счастливые супруги опубликовали снимки, на которых видны крошечные ручки ребенка. Их нежно обнимают родительские ладони.
"Даня. Наша вселенная. 04/09/2024", — подписал фотографию Денис Попов.
Защитник "Динамо" пропустит сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге Наций из-за травмы. У 25-летнего игрока повреждение спины. Вместо тренировок Попов сможет провести несколько дней с женой и сыном.
Напомним, Цыганков поссорился с руководством "Жироны" — причина достаточно серьезная.
Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.
Лунин проведет переговоры про трансфер с титулованным английским клубом.
Забарный назвал самого талантливого игрока "Динамо" и пророчит ему топовые чемпионаты.
В "Эвертоне" недовольны игрой Миколенко — что ждет украинца.
Суркис неожиданно обратился к одному из самых известных бывших легионеров "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!