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Лідер Динамо розкритикував колишнього тренера команди Луческу

9 січня 2025 12:52
Станіслав Костюк - Редактор
Лідер Динамо пояснив, чому йому не подобалося грати в Луческу
Мірча Луческу під час матчу. Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник збірної України Владислав Кабаєв пояснив, що допомогло йому розкрити свій потенціал у київському "Динамо". Футболісту не подобалося ставлення до нього колишнього наставника команди Мірчі Луческу.

Кабаєв розповів про образу на румунського тренера в інтерв'ю SportArena

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Владислав Кабаєв пригадав, що одного разу Мірча Луческу сказав йому такі слова: "Ти цього не можеш, ти це не роби". Півзахисник зізнався, що та характеристика сильно на нього вплинула. В'ячеслав згадував слова тренера під час матчів і не міг узяти гру на себе.

Владислав Кабаєв
Владислав Кабаєв у збірній України. Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Що змінилося за Шовковського  

Нинішній тренер "Динамо" оцінив здібності всіх футболістів команди, і Владислав Кабаєв не став винятком. Наставник зрозумів, на якій позиції 29-річний футболіст може бути найбільш ефективним. Кабаєв отримав свободу дій, а довіра фахівця його окрилила. Владислав став одним із лідерів команди та отримав виклик до збірної України.

"Ми всі розуміємо, що робити. У мене немає прихильності, є свобода. Тоді я був у клітці, а зараз у мене є свобода. І ця свобода мене розкріпачує", — розповів Кабаєв.

У нинішньому сезоні Владислав зіграв у "Динамо" 29 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 м'ячі та зробив 3 результативні передачі.

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спорт футбол Динамо Мірча Луческу Владислав Кабаєв

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