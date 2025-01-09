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Лидер Динамо раскритиковал бывшего тренера команды Луческу

9 января 2025 12:52
Станислав Костюк - Редактор
Лидер Динамо объяснил, почему ему не нравилось играть у Луческу
Мирча Луческу во время матча. Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник сборной Украины Владислав Кабаев объяснил, что помогло ему раскрыть свой потенциал в киевском "Динамо". Футболисту не нравилось отношение к нему бывшего наставка команды Мирчи Луческу. 

Кабаев рассказал об обиде на румынского тренера в интервью SportArena

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Владислав Кабаев вспомнил, что однажды Мирча Луческу сказал ему такие слова: "Ты этого не можешь, ты это не делай". Полузащитник признался, что та характеристика сильно на него повлияла. Вячеслав вспоминал слова тренера во время матчей и не мог взять игру на себя. 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев в сборной Украины. Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Что изменилось при Шовковском  

Нынешний тренер "Динамо" оценил способности всех футболистов команды, и Владислав Кабаев не стал исключением. Наставник понял, на какой позиции 29-летний футболист может быть наиболее эффективным. Кабаев получил свободу действий, а доверие специалиста его окрылило. Владислав стал одним из лидеров команды и получил вызов в сборную Украины. 

"Мы все понимаем, что делать. У меня нет привязанности, есть свобода. Тогда я был в клетке, а сейчас у меня есть свобода. И эта свобода меня раскрепощает", — рассказал Кабаев. 

В нынешнем сезоне Владислав сыграл в "Динамо" 29 поединков во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. 

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спорт футбол Динамо Мирча Луческу Владислав Кабаев

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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