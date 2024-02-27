Лідер Ліверпуля може перейти до Баварії

Ендрю Робертсон святкує перемогу в Кубку англійської Ліги. Фото: REUTERS/Carl Recine

Англійський "Ліверпуль" може відпустити одного з провідних футболістів до іншого клубу. Мюнхенська "Баварія" готує щедру пропозицію щодо трансферу Ендрю Робертсона.

Найближчим часом клуби обговорять деталі цієї угоди, повідомляє Bild.

Одразу декілька футболістів "Ліверпуля" готові покинути клуб за головним тренером Юргеном Клоппом. Влітку англійський клуб може продати Мохаммеда Салаха та Ендрю Робертсона. Шотландським захисником серйозно цікавиться "Баварія".

Енді Робертсон у матчі проти "Челсі". Фото: REUTERS/Carl Recine

Деталі трансферу Робертсона

Мадридський "Реал" практично домовився з "Баварією" щодо трансферу лівого захисника Альфонсо Дейвіса. Сума переходу канадського футболіста може сягнути 100 млн євро.

Мюнхенці вже визначились із кандидатурою нового футболіста на цю позицію. Ним став 29-річний шотландський захисник "Ліверпуля" Ендрю Робертсон. Його контракт із "червоними" спливає влітку 2026 року, проте англійський клуб готовий відпустити футболіста за 25 млн євро.

У сезоні-2023/2024 Ендрю Робертсон зіграв за "Ліверпуль" 14 матчів, забив один гол і зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду.

Забарний готується до зміни клубу — його хочуть запросити дві команди.

Трубін перейде з "Бенфіки" до одного з найвідоміших клубів світу.

Де Брюйне вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру.

Циганков приніс перемогу "Жироні" — оцінка українця за матч із "Райо Вальєкано".