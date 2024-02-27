Лидер Ливерпуля может перейти в Баварию
Английский "Ливерпуль" может отпустить одного из ведущих футболистов в другой клуб. Мюнхенская "Бавария" готовит щедрое предложение по трансферу Эндрю Робертсона.
В ближайшее время клубы обсудят детали этой сделки, сообщает Bild.
Сразу несколько футболистов "Ливерпуля" готовы покинуть клуб вслед за главным тренером Юргеном Клоппом. Летом английский клуб может продать Мохаммеда Салаха и Эндрю Робертсона. Шотландским защитником серьезно интересуется "Бавария".
Детали трансфера Робертсона
Мадридский "Реал" практически договорился с "Баварией" относительно трансфера левого защитника Альфонсо Дэйвиса. Сумма перехода канадского футболиста может дойти до 100 млн евро.
Мюнхенцы уже определились с кандидатурой нового футболиста на эту позицию. Им стал 29-летний шотландский защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон. Его контракт с "красными" истекает летом 2026 года, однако английский клуб готов отпустить футболиста за 25 млн евро.
В сезоне 2023/2024 Эндрю Робертсон сыграл за "Ливерпуль" 14 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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