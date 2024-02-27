Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лидер Ливерпуля может перейти в Баварию arrow

Лидер Ливерпуля может перейти в Баварию

27 февраля 2024 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Ливерпуля может перейти в Баварию
Эндрю Робертсон празднует победу в Кубке английской Лиги. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Ливерпуль" может отпустить одного из ведущих футболистов в другой клуб. Мюнхенская "Бавария" готовит щедрое предложение по трансферу Эндрю Робертсона. 

В ближайшее время клубы обсудят детали этой сделки, сообщает Bild

Сразу несколько футболистов "Ливерпуля" готовы покинуть клуб вслед за главным тренером Юргеном Клоппом. Летом английский клуб может продать Мохаммеда Салаха и Эндрю Робертсона. Шотландским защитником серьезно интересуется "Бавария". 

Энди Робертсон
Энди Робертсон в матче против "Челси". Фото: REUTERS/Carl Recine

Детали трансфера Робертсона 

Мадридский "Реал" практически договорился с "Баварией" относительно трансфера левого защитника Альфонсо Дэйвиса. Сумма перехода канадского футболиста может дойти до 100 млн евро. 

Мюнхенцы уже определились с кандидатурой нового футболиста на эту позицию. Им стал 29-летний шотландский защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон. Его контракт с "красными" истекает летом 2026 года, однако английский клуб готов отпустить футболиста за 25 млн евро. 

В сезоне 2023/2024 Эндрю Робертсон сыграл за "Ливерпуль" 14 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Цыганков принес победу "Жироне" — оценка украинца за матч с "Райо Вальекано". 

спорт
футбол
Футбол трансферы
Ливерпуль
Бавария

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме