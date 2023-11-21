Лідер Манчестер Юнайтед готується перейти до Баварії

Гравці "Манчестер Юнайтед" під час матчу. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Мюнхенська "Баварія" націлилася на одного з найвідоміших футболістів "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб не проти відпустити свого гравця.

Рафаель Варан може перебратися до Німеччини вже за два місяці, повідомляє Sky Sports.

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Тренерський штаб "Манчестер Юнайтед" перестав регулярно випускати Рафаеля Варана у стартовому складі. Цього сезону ігровий час французького футболіста скоротився. Англійський клуб також не влаштовує схильність гравця до травм. "Червоні дияволи" не проти продати захисника.

Рафаель Варан на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Трансфер Варана до "Баварії"

Мюнхенський клуб зацікавлений у запрошенні досвідченого французького футболіста. Тренерський штаб "Баварії" на чолі з Томасом Тухелем упевнений у тому, що цей захисник зможе допомогти німецькій команді у боротьбі за трофеї.

Головною перепоною для "Баварії" під час переговорів із Рафаелем Вараном є висока зарплата француза. Він отримує 17 млн фунтів стерлінгів за сезон у "Манчестер Юнайтед".

Німці сподіваються, що Варан погодиться на зниження зарплати в обмін на гарантію місця в основному складі "Баварії". Також мюнхенці розглядають варіант з орендою Рафаеля, щоб "МЮ" самостійно платив французу частину зарплати.

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