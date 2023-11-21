Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лідер Манчестер Юнайтед готується перейти до Баварії arrow

Лідер Манчестер Юнайтед готується перейти до Баварії

21 листопада 2023 13:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер Манчестер Юнайтед готується перейти до Баварії
Гравці "Манчестер Юнайтед" під час матчу. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мюнхенська "Баварія" націлилася на одного з найвідоміших футболістів "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб не проти відпустити свого гравця.

Рафаель Варан може перебратися до Німеччини вже за два місяці, повідомляє Sky Sports.

Читайте також:

Тренерський штаб "Манчестер Юнайтед" перестав регулярно випускати Рафаеля Варана у стартовому складі. Цього сезону ігровий час французького футболіста скоротився. Англійський клуб також не влаштовує схильність гравця до травм. "Червоні дияволи" не проти продати захисника.

Рафаель Варан
Рафаель Варан на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Трансфер Варана до "Баварії"

Мюнхенський клуб зацікавлений у запрошенні досвідченого французького футболіста. Тренерський штаб "Баварії" на чолі з Томасом Тухелем упевнений у тому, що цей захисник зможе допомогти німецькій команді у боротьбі за трофеї.

Головною перепоною для "Баварії" під час переговорів із Рафаелем Вараном є висока зарплата француза. Він отримує 17 млн фунтів стерлінгів за сезон у "Манчестер Юнайтед".

Німці сподіваються, що Варан погодиться на зниження зарплати в обмін на гарантію місця в основному складі "Баварії". Також мюнхенці розглядають варіант з орендою Рафаеля, щоб "МЮ" самостійно платив французу частину зарплати.

Нагадаємо, "УЄФА — мафія", або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику у матчі збірних України та Італії. 

Мудрик заробив пенальті в кінці матчу з Італією, але суддя проігнорував — відео. 

Президент УЄФА розізлив гравців збірної України. 

Як Україні потрапити на Євро-2024 — усі можливі варіанти

Миколенка визнали найкращим гравцем України в матчі з Італією. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі