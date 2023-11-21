Лідер Манчестер Юнайтед готується перейти до Баварії
Мюнхенська "Баварія" націлилася на одного з найвідоміших футболістів "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб не проти відпустити свого гравця.
Рафаель Варан може перебратися до Німеччини вже за два місяці, повідомляє Sky Sports.
Тренерський штаб "Манчестер Юнайтед" перестав регулярно випускати Рафаеля Варана у стартовому складі. Цього сезону ігровий час французького футболіста скоротився. Англійський клуб також не влаштовує схильність гравця до травм. "Червоні дияволи" не проти продати захисника.
Трансфер Варана до "Баварії"
Мюнхенський клуб зацікавлений у запрошенні досвідченого французького футболіста. Тренерський штаб "Баварії" на чолі з Томасом Тухелем упевнений у тому, що цей захисник зможе допомогти німецькій команді у боротьбі за трофеї.
Головною перепоною для "Баварії" під час переговорів із Рафаелем Вараном є висока зарплата француза. Він отримує 17 млн фунтів стерлінгів за сезон у "Манчестер Юнайтед".
Німці сподіваються, що Варан погодиться на зниження зарплати в обмін на гарантію місця в основному складі "Баварії". Також мюнхенці розглядають варіант з орендою Рафаеля, щоб "МЮ" самостійно платив французу частину зарплати.
Нагадаємо, "УЄФА — мафія", або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику у матчі збірних України та Італії.
Мудрик заробив пенальті в кінці матчу з Італією, але суддя проігнорував — відео.
Президент УЄФА розізлив гравців збірної України.
Як Україні потрапити на Євро-2024 — усі можливі варіанти.
Миколенка визнали найкращим гравцем України в матчі з Італією.
Читайте Новини.LIVE!