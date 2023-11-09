Скоулз розповів, чому Манчестер Юнайтед не звільнить Тен Хага

Арбітр видаляє Рашфорда із поля. Фото: REUTERS

Колишній півзахисник збірної Англії Пол Скоулз прокоментував перспективи Еріка Тен Хага як головного тренера "Манчестер Юнайтед". Англійська команда знов програла під керівництвом нідерландського наставника.

"Червоні дияволи" поступилися на виїзді "Копенгагену" у Лізі чемпіонів, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

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У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" поступився у гостях "Копенгагену". Підопічні Еріка Тен Хага двічі вели у рахунку, зіграли у меншості більше тайму, але пропустили два м'ячі на останніх хвилинах поєдинку.

Пол Скоулз коментує ситуацію у "Юнайтед". Скриншот YouTube

Скоулз застеріг "МЮ" від помилки

"Манчестер Юнайтед" програв із рахунком 3:4. Ця поразка стала для англійської команди третьою в чотирьох останніх матчах Ліги чемпіонів. "Червоні дияволи" опустилися на останнє місце у своєму квартеті, але не втратили шансів на вихід у плей-офф турніру.

Тен Хаг спостерігає за фіаско "МЮ". Фото: REUTERS

На тлі поразки "МЮ" активізувалися чутки про те, що Еріка Тен Хага може бути звільнено. Проте колишній хавбек команди, футбольний експерт Пол Скоулз дотримується іншої точки зору під час аналізу ситуації у клубі.

"Тен Хаг нещодавно працює в "Манчестер Юнайтед", і в минулому сезоні він добре себе зарекомендував. Я вважаю, що звільнення цього тренера прямо посеред сезону стане величезною помилкою. Йому потрібен час і терпіння.

Цього сезону тренерський штаб команди зіткнувся з великою кількістю травм. Я не пригадую, коли Тен Хаг випускав на поле оптимальний склад. Бачу, що цей наставник намагається побудувати на "Олд Траффорд", а тому не хотілося б, щоб його звільняли. Це перспективний проєкт", — розповів Пол Скоулз.

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