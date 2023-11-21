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Лидер Манчестер Юнайтед готовится перейти в Баварию

21 ноября 2023 13:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Манчестер Юнайтед готовится перейти в Баварию
Игроки "Манчестер Юнайтед" во время матча. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенская "Бавария" нацелилась на одного из известных футболистов "Манчестер Юнайтед". Английский клуб не против отпустить своего игрока. 

Рафаэль Варан может перебраться в Германию уже через два месяца, сообщает Sky Sports

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Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" перестал регулярно выпускать Рафаэля Варана в стартовом составе. В нынешнем сезоне игровое время французского футболиста сократилось. Английский клуб также не устраивает предрасположенность игрока к травмам. "Красные дьяволы" не против продать защитника. 

Рафаэль Варан
Рафаэль Варан на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Трансфер Варана в "Баварию" 

Мюнхенский клуб заинтересован в приглашении опытного французского футболиста. Тренерский штаб "Баварии" во главе с Томасом Тухелем уверен в том, что этот защитник сумеет помочь немецкой команде в борьбе за трофеи.

Главной преградой для "Баварии" при переговорах с Рафаэлем Вараном является высокая зарплата француза. Он получает 17 млн фунтов стерлингов за сезон в "Манчестер Юнайтед". 

Немцы надеются, что Варан согласится на понижение зарплаты в обмен на гарантию места в основном составе "Баварии". Также мюнхенцы рассматривают вариант с арендой Рафаэля, чтобы "МЮ" самостоятельно платил французу часть зарплаты. 

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