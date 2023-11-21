Лидер Манчестер Юнайтед готовится перейти в Баварию

Игроки "Манчестер Юнайтед" во время матча. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Мюнхенская "Бавария" нацелилась на одного из известных футболистов "Манчестер Юнайтед". Английский клуб не против отпустить своего игрока.

Рафаэль Варан может перебраться в Германию уже через два месяца, сообщает Sky Sports.

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Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" перестал регулярно выпускать Рафаэля Варана в стартовом составе. В нынешнем сезоне игровое время французского футболиста сократилось. Английский клуб также не устраивает предрасположенность игрока к травмам. "Красные дьяволы" не против продать защитника.

Рафаэль Варан на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Трансфер Варана в "Баварию"

Мюнхенский клуб заинтересован в приглашении опытного французского футболиста. Тренерский штаб "Баварии" во главе с Томасом Тухелем уверен в том, что этот защитник сумеет помочь немецкой команде в борьбе за трофеи.

Главной преградой для "Баварии" при переговорах с Рафаэлем Вараном является высокая зарплата француза. Он получает 17 млн фунтов стерлингов за сезон в "Манчестер Юнайтед".

Немцы надеются, что Варан согласится на понижение зарплаты в обмен на гарантию места в основном составе "Баварии". Также мюнхенцы рассматривают вариант с арендой Рафаэля, чтобы "МЮ" самостоятельно платил французу часть зарплаты.

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