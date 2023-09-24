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Лідер "Манчестер Юнайтед" розбив авто майже за мільйон доларів

24 вересня 2023 15:33
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Агабекян Карен
редактор
Лідер "Манчестер Юнайтед" розбив авто майже за мільйон доларів
Рашфорд та свідок ДТП Фернандеш. Фото: Reuters/Lee Smith
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Агабекян Карен
редактор

У шостому турі Англійської прем’єр-ліги "Манчестер Юнайтед" обіграв "Бернлі" з рахунком 1:0. Після гри трапився неприємний епізод з форвардом "МЮ" Маркусом Рашфордом.

Зірковий форвард потрапив у ДТП, повідомив портал Daily mail.

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"Манчестер Юнайтед" після шести турів посідає в турнірній таблиці восьме місце, відстаючи від першого "Манчестер Сіті" на 9 пунктів.

Рашфорду розбив дуже дорогий автомобіль

Автотроща сталася неподалік від бази "Манчестер Юнайтед". Під час маневру нападник врізався в острівець безпеки.

Зазначається, що Рашфорд не постраждав, а його Rolls-Royce, вартістю понад 837 тисяч доларів потрібно ремонтувати.

Джерела повідомили, що першим на допомогу Рашфорду прийшов партнер по команді Бруну Фернандеш. Він же був свідком під час оформлення ДТП.

Цього сезону Рашфорд в шести матчах у всіх турнірах забив за "МЮ" один м’яч та віддав одну результативну передачу.

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