Лідер "Манчестер Юнайтед" розбив авто майже за мільйон доларів

Рашфорд та свідок ДТП Фернандеш. Фото: Reuters/Lee Smith

У шостому турі Англійської прем’єр-ліги "Манчестер Юнайтед" обіграв "Бернлі" з рахунком 1:0. Після гри трапився неприємний епізод з форвардом "МЮ" Маркусом Рашфордом.

Зірковий форвард потрапив у ДТП, повідомив портал Daily mail.

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Marcus Rashford was involved in a car crash in his Rolls-Royce after the Burnley game last night.



Thankfully he’s all okay… 🙏 pic.twitter.com/1VUezB6ZrK — EPL Bible (@EPLBible) September 24, 2023

Рашфорду розбив дуже дорогий автомобіль

Автотроща сталася неподалік від бази "Манчестер Юнайтед". Під час маневру нападник врізався в острівець безпеки.

Зазначається, що Рашфорд не постраждав, а його Rolls-Royce, вартістю понад 837 тисяч доларів потрібно ремонтувати.

Джерела повідомили, що першим на допомогу Рашфорду прийшов партнер по команді Бруну Фернандеш. Він же був свідком під час оформлення ДТП.

Цього сезону Рашфорд в шести матчах у всіх турнірах забив за "МЮ" один м’яч та віддав одну результативну передачу.

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