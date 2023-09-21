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Бруну Фернандеш назвав винних у поразці "МЮ" від "Баварії": це не Онана

21 вересня 2023 17:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бруну Фернандеш назвав винних у поразці "МЮ" від "Баварії": це не Онана
Бруну Фернандеш після чергової поразки. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Манчестер Юнайтед" програв німецькій "Баварії" з рахунком 3:4 у першому турі Ліги чемпіонів. Лідер "червоних дияволів" Бруну Фернандеш підбив підсумки протистояння.

Капітан "Юнайтед" Бруну Фернандеш підтримав партнера по команді та голкіпера Андре Онану, повідомляє FourFourTwo.

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Воротар "Манчестер Юнайтед" Андре Онана звинувачує себе у першому пропущеному голі. Вінгер "Баварії" Лерой Сане пробив низом по центру воріт, але камерунський воротар випустив м'яч із рук. Вона вважає, що це морально знищило його команду, яка втратила контроль над грою.

Андре Онана
Андре Онана у матчі ЛЧ. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Онана та його помилки у грі з "Баварією"

Бруно Фернандеш, що камерунцю не потрібно брати на себе відповідальність за помилку та поразку. Португалець не сумнівається, що незабаром "Юнайтед" зможе налагодити гру. Результати команди покращаться.

"Справа не в Андре. Він — чудовий воротар, який продовжить приносити команді багато очок своєю грою та сейвами. Онана не повинен брати на себе провину ні за що.

Ми, як команда, повинні взяти відповідальність за те, що ми збираємося пережити цей момент разом, тому що ми сильні як команда. Я думаю, що кожен має робити свою роботу і насамперед дивитися на себе", — розповів Бруну Фернандеш.

Андре Онана
Голкіпера "МЮ" втішають після гри. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

У наступному матчі "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Бернлі" у Прем'єр-лізі у суботу, 23 вересня. Команда сподівається подолати серію із трьох поразок поспіль у всіх турнірах.

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