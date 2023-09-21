Бруну Фернандеш назвал виновных в поражении "МЮ" от "Баварии": это не Онана

Бруну Фернандеш после очередного поражения. Фото: REUTERS/David W Cerny

Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл немецкой "Баварии" со счетом 3:4 в первом туре Лиги чемпионов. Лидер "красных дьяволов" Бруну Фернандеш подвел итоги противостояния.

Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш поддержал партнера по команде и голкипера Андре Онану, сообщает FourFourTwo.

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Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана винит себя в первом пропущенном голе. Вингер "Баварии" Лерой Сане пробил низом по центру ворот, но камерунский вратарь выпустил мяч из рук. Онана считает, что это морально уничтожило его команду, которая потеряла контроль над игрой.

Андре Онана в матче ЛЧ. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Онана и его ошибки в игре с "Баварией"

Бруно Фернандеш, что камерунцу не нужно брать на себя ответственность за ошибку и поражение. Португалец не сомневается, что в скором времени "Юнайтед" сумеет наладить игру. Результаты команды улучшатся.

"Дело не в Андре. Он — великолепный вратарь, который продолжит приносить команде много очков своей игрой и сэйвами. Онана не должен брать на себя вину ни за что.

Мы как команда должны взять ответственность за то, что мы собираемся пережить этот момент вместе, потому что мы сильны как команда. Я думаю, что каждый должен делать свою работу и в первую очередь смотреть на себя", — рассказал Бруну Фернандеш.

Голкипера "МЮ" утешают после игры. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" встретится с "Бернли" в Премьер-лиге в субботу, 23 сентября. Команда надеется преодолеть серию из трех поражений подряд во всех турнирах.

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