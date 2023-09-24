Лидер "Манчестер Юнайтед" разбил автомобиль почти за миллион долларов

Рашфорд и свидетель ДТП Фернандеш. Фото: Reuters/Lee Smith

В шестом туре Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" со счетом 1:0. После игры случился неприятный эпизод с форвардом "МЮ" Маркусом Рашфордом.

Звездный форвард попал в ДТП, сообщил портал Daily mail.

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Marcus Rashford был involved в car crash в его Rolls-Royce після Burnley game Last night.



Thankfully he's all okay… 🙏 pic.twitter.com/1VUezB6ZrK — EPL Bible (@EPLBible) September 24, 2023

Рашфорд разбил очень дорогой автомобиль

Автоавария произошла неподалеку от базы "Манчестер Юнайтед". Во время маневра нападающий врезался в островок безопасности.

Отмечается, что Рашфорд не пострадал, а его Rolls-Royce стоимостью более 837 тысяч долларов нужно ремонтировать.

Источники сообщили, что первым на помощь Рашфорду пришел партнер по команде Бруно Фернандеш. Он был свидетелем при оформлении ДТП.

В этом сезоне Рашфорд в шести матчах во всех турнирах забил за МЮ один мяч и отдал одну результативную передачу.

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