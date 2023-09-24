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Лидер "Манчестер Юнайтед" разбил автомобиль почти за миллион долларов

24 сентября 2023 15:33
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Агабекян Карен
редактор
Лидер "Манчестер Юнайтед" разбил автомобиль почти за миллион долларов
Рашфорд и свидетель ДТП Фернандеш. Фото: Reuters/Lee Smith
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В шестом туре Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" со счетом 1:0. После игры случился неприятный эпизод с форвардом "МЮ" Маркусом Рашфордом.

Звездный форвард попал в ДТП, сообщил портал Daily mail.

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"Манчестер Юнайтед" после шести туров занимает в турнирной таблице восьмое место, отставая от первого "Манчестер Сити" на 9 пунктов.

Рашфорд разбил очень дорогой автомобиль

Автоавария произошла неподалеку от базы "Манчестер Юнайтед". Во время маневра нападающий врезался в островок безопасности.

Отмечается, что Рашфорд не пострадал, а его Rolls-Royce стоимостью более 837 тысяч долларов нужно ремонтировать.

Источники сообщили, что первым на помощь Рашфорду пришел партнер по команде Бруно Фернандеш. Он был свидетелем при оформлении ДТП.

В этом сезоне Рашфорд в шести матчах во всех турнирах забил за МЮ один мяч и отдал одну результативную передачу.

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