Лідер МЮ травмувався перед матчем із Манчестер Сіті

Футболісти "Манчестер Юнайтед" відзначають гол. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Капітан англійської "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш може пропустити найважливіший поєдинок своєї команди. Він отримав травму незадовго до дербі з "Манчестер Сіті".

Португалець пошкодив м'яз стегна і важко залишив поле в недавній грі, повідомляє Manchester Evening News.

Читайте також:

"Манчестер Юнайтед" пробився до чвертьфіналу Кубка Англії після перемоги з рахунком 1:0 над "Ноттінгем Форест". Однак цей успіх може дорого обійтися команді Еріка тен Хага. Тренер не зможе випустити оптимальний склад на гру Прем'єр-ліги проти "Манчестер Сіті".

Проти Бруна Фернандеша порушили правила. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Травма Бруну Фернандеша

Ще перед грою у Кубку Англії португальський футболіст відчував дискомфорт. Він провів на полі всі 90 хвилин та зробив результативну передачу на бразильця Каземіро. Бруну Фернандеш кульгав, коли йшов у роздягальню.

Цього сезону 29-річний півзахисник пропустив лише два матчі: один через дискваліфікацію, а другий — ще у вересні минулого року за рішенням тренера. Бруну Фернандеш є капітаном та лідером "Манчестер Юнайтед". Він зіграв 32 матчі у всіх турнірах, забив п'ять голів і зробив сім результативних передач.

У поєдинку Кубка Англії суперники МЮ часто били Бруну Фернандеша по ногах. Не виключено, що він не вийде на поле в неділю, коли підопічні Еріка тен Хага зіграють на виїзді проти чемпіона "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, "Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер.

Почеттіно знову поскаржився на Мудрика.

Голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

Забарний готується до зміни клубу — його хочуть запросити дві команди.

Донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду.