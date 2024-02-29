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Лідер МЮ травмувався перед матчем із Манчестер Сіті

29 лютого 2024 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер МЮ травмувався перед матчем із Манчестер Сіті
Футболісти "Манчестер Юнайтед" відзначають гол. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан англійської "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш може пропустити найважливіший поєдинок своєї команди. Він отримав травму незадовго до дербі з "Манчестер Сіті".

Португалець пошкодив м'яз стегна і важко залишив поле в недавній грі, повідомляє Manchester Evening News.

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"Манчестер Юнайтед" пробився до чвертьфіналу Кубка Англії після перемоги з рахунком 1:0 над "Ноттінгем Форест". Однак цей успіх може дорого обійтися команді Еріка тен Хага. Тренер не зможе випустити оптимальний склад на гру Прем'єр-ліги проти "Манчестер Сіті".

Бруну Фернандеш
Проти Бруна Фернандеша порушили правила. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Травма Бруну Фернандеша

Ще перед грою у Кубку Англії португальський футболіст відчував дискомфорт. Він провів на полі всі 90 хвилин та зробив результативну передачу на бразильця Каземіро. Бруну Фернандеш кульгав, коли йшов у роздягальню.

Цього сезону 29-річний півзахисник пропустив лише два матчі: один через дискваліфікацію, а другий — ще у вересні минулого року за рішенням тренера. Бруну Фернандеш є капітаном та лідером "Манчестер Юнайтед". Він зіграв 32 матчі у всіх турнірах, забив п'ять голів і зробив сім результативних передач.

У поєдинку Кубка Англії суперники МЮ часто били Бруну Фернандеша по ногах. Не виключено, що він не вийде на поле в неділю, коли підопічні Еріка тен Хага зіграють на виїзді проти чемпіона "Манчестер Сіті".

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