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Лидер МЮ травмировался перед матчем с Манчестер Сити

29 февраля 2024 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер МЮ травмировался перед матчем с Манчестер Сити
Футболисты "Манчестер Юнайтед" празднуют гол. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан английского "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш может пропустить важнейший поединок своей команды. Он получил травму незадолго до дерби с "Манчестер Сити".

Португалец повредил мышцу бедра и с трудом покинул поле в недавней игре, сообщает Manchester Evening News

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"Манчестер Юнайтед" пробился в четвертьфинал Кубка Англии после победы со счетом 1:0 над "Ноттингем Форест". Однако этот успех может дорого обойтись команде Эрика тен Хага. Тренер не сможет выпустить оптимальный состав на игру Премьер-лиги против "Манчестер Сити". 

Бруну Фернандеш
Против Бруну Фернандеша нарушили правила. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Травма Бруну Фернандеша 

Еще перед игрой в Кубке Англии португальский футболист чувствовал дискомфорт. Он провел на поле все 90 минут и сделал результативную передачу на бразильца Каземиро. Бруну Фернандеш хромал, когда уходил в раздевалку. 

В этом сезоне 29-летний полузащитник пропустил всего два матча: один из-за дисквалификации, а второй — еще в сентябре прошлого года по решению тренера. Бруну Фернандеш является капитаном и лидером "Манчестер Юнайтед". Он сыграл 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал семь результативных передач. 

В поединке Кубка Англии соперники "МЮ" часто били Бруну Фернандеша по ногам. Не исключено, что он не выйдет на поле воскресенье, когда подопечные Эрика тен Хага сыграют на выезде против чемпиона "Манчестер Сити". 

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

Напомним, Почеттино снова пожаловался на Мудрика.

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Манчестер Юнайтед
Английская Премьер-лига
Манчестер Сити

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