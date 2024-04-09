Лідер Полісся отримав важку травму та може пропустити важливі матчі

Пилип Будківський під час матчу. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Перемога над "Минаєм" у чемпіонаті України важко далася "Поліссю". Житомирська команда на невизначений термін втратила одного зі своїх лідерів.

Пилип Будківський отримав неприємну травму, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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У рамках 23 туру української Прем'єр-ліги "Полісся" обіграло "Минай" на виїзді з рахунком 3:2. То була перша перемога для житомирської команди за кілька останніх місяців. "Полісся" піднялося на шосте місце у турнірній таблиці, але втратило важливого гравця.

Пилип Будківський у складі "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Що відомо про травму Будківського

Під час поєдинку з "Минаєм" форвард "Полісся" Пилип Будківський боровся за м'яч із суперником та отримав пошкодження. Футболіст зламав верхню та нижню кістки гайморових пазух.

Будківському буде потрібна операція та час для відновлення, хоча лікарі "Полісся" ще не вирішили, чи можна обійтися в цьому випадку без хірургічного втручання. Існує ймовірність, згідно з якою Будківський ще зможе вийти на поле наприкінці весни.

Будківський залишає поле. Фото: telegram

У сезоні 2023/2024 Пилип Будківський зіграв за "Полісся" 20 матчів у всіх турнірах та забив п'ять голів. У наступному турі УПЛ житомирська команда прийме "Колос".

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