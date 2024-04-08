Полісся вперше перемогло у 2024 році, але Минай був близьким до камбеку після рахунку 0:3
У рамках 23-го туру чемпіонату України "Полісся" зіграло з "Минаєм". Житомирський клуб уперше виграв у 2024 році.
Підопічні Сергія Щищенка перемогли з рахунком 3:2, повідомив портал Новини.LIVE.
"Минай" — "Полісся"
Після зимової паузи "Полісся" перетворився з одного з лідерів УПЛ на середняка. Команда програла чотири матчі, і ще один завершився нічиєю. Тому виїзд до "Минаю" був вадливим, оскільки поразка могла коштувати роботи в.о. головного тренера клубу Сергію Щищенку.
Вже на 10-й хвилині "Полісся" проявило свій настрій. Луїфер завершив головою подачу з правого флангу Крушинського.
Потім команди мали перерву на повітряну тривогу. Відразу після поновлення гри Луїфер оформив дубль після стандарту.
У другому таймі "Полісся" змогло зробити рахунок розгромним. На 59-й хвилині Мустафаєв отримав передачу на правому фланзі штрафного майданчика від Таллеса і пробив у ближню дев'ятку.
"Минай" повернувся в матч на 65-й хвилині, коли Кораблін віддав м'яч на правий фланг для Устименка, який зайшов у штрафний майданчик і пробив повз воротаря.
За три хвилини до кінця основного часу "Минай" забив другий м'яч. Вакула подав штрафний з правого флангу точно на голову Устименка, який пробив у ближній кут.
Попри шанс "Минай", що з'явився, ним не скористався, а "Полісся" вистояло.
"Мінай" — "Полісся" — 2:3
Голи: Устименко, 65, 87 — Луїфер, 10, 23, Мустафаєв, 5
"Минай": Кемкін — Чуєв (Піддубний, 51), Нємчанінов, Скиба — Кисіль (Дмитрук, 80), Вітенчук, Петька (Семотюк, 67), Корнійчук (Ременяк, 46) — Кораблін, Устименко, Гуничєв (Вакула)
"Полісся": Кудрик — Тейлор (Михайличенко, 64), Чоботенко, Кравець, Смоляков — Крушинський (Танківський, 53), Таллес Коста (Луїфер, 60) — Козак, Мустафаєв, Назаренко (Петряк, 64) — Луїфер (Буд)
Попередження: Гунічев, Семотюк — Петряк, Танковський.
Нагадаємо, Шапаренко та інші гравці "Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.
Довбик перейде до "Барселони" — що відомо про трансфер.
За "Рух" проти "Шахтаря" зіграв наймолодший дебютант в історії клубу.
Зінченку порадили мобілізуватися до армії до офіційного отримання повістки.
"Динамо" знайшло заміну Ярмоленку і готується до складних переговорів.
Читайте Новини.LIVE!