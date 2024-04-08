Полесье впервые победило в 2024 году, но Минай был близок к камбэку после счета 0:3

Игроки "Полесья" после гола. Фото: "Полесье"

В рамках 23-го тура чемпионата Украины "Полесье" сыграло с "Минаем". Житомирский клуб впервые выиграл в 2024 году.

Подопечные Сергея Щищенко выиграли со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Минай" — "Полесье"

После зимней паузы "Полесье" превратился из одного из лидеров УПЛ в середняка. Команда проиграла четыре матча, и еще один завершился ничьей. Поэтому выезд в "Минай" был многообещающим, поскольку поражение могло стоить работы и.о. главного тренера клуба Сергею Щищенко.

Уже на 10-й минуте "Полесье" проявило свой настрой. Луифер завершил головой подачу с правого фланга от Крушинского.

Затем у команд был перерыв на воздушную тревогу. Сразу после возобновления игры Луифер оформил дубль после стандарта.

Во втором тайме "Полесье" смогло сделать счет разгромным. На 59-й минуте Мустафаев получил передачу на правом фланге штрафной от Таллеса и пробил в ближнюю девятку.

Минай вернулся в матч на 65-й минуте, когда Кораблин отдал мяч на правый фланг для Устименко, который зашел в штрафную и пробил мимо вратаря.

За три минуты до конца основного времени "Минай" забил второй мяч. Вакула подал штрафной с правого фланга точно на голову Устименко, пробившего в ближний угол.

Несмотря на появившийся шанс "Минай" им не воспользовался, а "Полесье" выстояло.

"Минай" — "Полесье" — 2:3

Голы: Устименко, 65, 87 — Луифер, 10, 23, Мустафаев, 5

"Минай": Кемкин — Чуев (Поддубный, 51), Немчанинов, Скиба — Кисель (Дмитрук, 80), Витенчук, Петька (Семотюк, 67), Корнийчук (Ременяк, 46) — Кораблин, Устименко, Гуничев (Вакула,

"Полесье": Кудрик — Тейлор (Михайличенко, 64), Чоботенко, Кравец, Смоляков — Крушинский (Танковский, 53), Таллес Коста (Луифер, 60) — Козак, Мустафаев, Назаренко (Петряк, 64) — Луифер (Будки)

Предупреждения: Гуничев, Семотюк — Петряк, Танковский.

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