Лидер Полесья получил тяжелую травму и может пропустить важные матчи

Филипп Будковский во время матча. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Победа над "Минаем" в чемпионате Украины тяжело далась "Полесью". Житомирская команда на неопределенный срок потеряла одного из своих лидеров.

Филипп Будковский получил неприятную травму, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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В рамках 23 тура украинской Премьер-лиги "Полесье" обыграло "Минай" на выезде со счетом 3:2. Это была первая победа для житомирской команды за несколько последних месяцев. "Полесье" поднялось на шестое место в турнирной таблице, но потеряло важного игрока.

Филипп Будковский в составе "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что известно о травме Будковского

Во время поединка с "Минаем" форвард "Полесья" Филипп Будковский боролся за мяч с соперником и получил повреждение. Футболист сломал верхнюю и нижнюю кости гайморовых пазух.

Будковскому потребуется операция и время для восстановления, хотя врачи "Полесья" еще не решили, можно ли обойтись в этом случае без хирургического вмешательства. Существует вероятность, согласно которой Будковский еще сумеет выйти на поле в конце весны.

Будковский покидает поле. Фото: telegram

В сезоне 2023/2024 Филипп Будковский сыграл за "Полесье" 20 матчей во всех турнирах и забил пять голов. В следующем туре УПЛ житомирская команда примет "Колос".

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