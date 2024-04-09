Лидер Полесья получил тяжелую травму и может пропустить важные матчи
Победа над "Минаем" в чемпионате Украины тяжело далась "Полесью". Житомирская команда на неопределенный срок потеряла одного из своих лидеров.
Филипп Будковский получил неприятную травму, сообщает журналист Игорь Бурбас.
В рамках 23 тура украинской Премьер-лиги "Полесье" обыграло "Минай" на выезде со счетом 3:2. Это была первая победа для житомирской команды за несколько последних месяцев. "Полесье" поднялось на шестое место в турнирной таблице, но потеряло важного игрока.
Что известно о травме Будковского
Во время поединка с "Минаем" форвард "Полесья" Филипп Будковский боролся за мяч с соперником и получил повреждение. Футболист сломал верхнюю и нижнюю кости гайморовых пазух.
Будковскому потребуется операция и время для восстановления, хотя врачи "Полесья" еще не решили, можно ли обойтись в этом случае без хирургического вмешательства. Существует вероятность, согласно которой Будковский еще сумеет выйти на поле в конце весны.
В сезоне 2023/2024 Филипп Будковский сыграл за "Полесье" 20 матчей во всех турнирах и забил пять голов. В следующем туре УПЛ житомирская команда примет "Колос".
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