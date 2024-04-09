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Лидер Полесья получил тяжелую травму и может пропустить важные матчи

9 апреля 2024 12:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Полесья получил тяжелую травму и может пропустить важные матчи
Филипп Будковский во время матча. Фото: instagram.com/fcpolissya/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Победа над "Минаем" в чемпионате Украины тяжело далась "Полесью". Житомирская команда на неопределенный срок потеряла одного из своих лидеров.

Филипп Будковский получил неприятную травму, сообщает журналист Игорь Бурбас

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В рамках 23 тура украинской Премьер-лиги "Полесье" обыграло "Минай" на выезде со счетом 3:2. Это была первая победа для житомирской команды за несколько последних месяцев. "Полесье" поднялось на шестое место в турнирной таблице, но потеряло важного игрока. 

Филипп Будковский
Филипп Будковский в составе "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что известно о травме Будковского

Во время поединка с "Минаем" форвард "Полесья" Филипп Будковский боролся за мяч с соперником и получил повреждение. Футболист сломал верхнюю и нижнюю кости гайморовых пазух.

Будковскому потребуется операция и время для восстановления, хотя врачи "Полесья" еще не решили, можно ли обойтись в этом случае без хирургического вмешательства. Существует вероятность, согласно которой Будковский еще сумеет выйти на поле в конце весны. 

Филипп Будковский
Будковский покидает поле. Фото: telegram

В сезоне 2023/2024 Филипп Будковский сыграл за "Полесье" 20 матчей во всех турнирах и забил пять голов. В следующем туре УПЛ житомирская команда примет "Колос". 

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спорт
футбол
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травма

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