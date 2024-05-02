Лідер ПСЖ пропустить Євро та половину наступного сезону через важку травму

Лукас Ернандес. Фото: Reuters

Основний лівий захисник ПСЖ та збірної Франції Лукас Ернандес отримав серйозну травму у матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Дортмунда. Через пошкодження коліна він пропустить Євро та половину наступного сезона.

Про це повідомляють лікарі французького клубу, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

У звіті медичних працівників йдеться про те, що гравець через розрив хрестоподібної зв'язки вибув орієнтовно на 6-7 місяців.

Тривала пауза для Лукаса

Таким чином, Ернандес пропустить не лише залишок цього сезону, а і Євро-2024 у складі збірної Франції та скоріше за все кілька місяців наступного сезону.

Нинішнього сезону 28-річний футболіст провів 41 матч, забив 2 голи і зробив 2 результативні передачі.

ПСЖ цього сезону вже виграв Лігу 1, а в першому півфіналі ЛЧ поступився "Боруссії" 0:1.

Нагадаємо, Гвардіола розповів про майбутнє Довбика та Циганкова.

Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі".

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря.

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.