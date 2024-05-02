Лідер ПСЖ пропустить Євро та половину наступного сезону через важку травму
Основний лівий захисник ПСЖ та збірної Франції Лукас Ернандес отримав серйозну травму у матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Дортмунда. Через пошкодження коліна він пропустить Євро та половину наступного сезона.
Про це повідомляють лікарі французького клубу, передає Новини.LIVE.
У звіті медичних працівників йдеться про те, що гравець через розрив хрестоподібної зв'язки вибув орієнтовно на 6-7 місяців.
Тривала пауза для Лукаса
Таким чином, Ернандес пропустить не лише залишок цього сезону, а і Євро-2024 у складі збірної Франції та скоріше за все кілька місяців наступного сезону.
🔴🔵👊@LucasHernandez pic.twitter.com/px4HciwHFa— Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) May 2, 2024
Нинішнього сезону 28-річний футболіст провів 41 матч, забив 2 голи і зробив 2 результативні передачі.
ПСЖ цього сезону вже виграв Лігу 1, а в першому півфіналі ЛЧ поступився "Боруссії" 0:1.
Нагадаємо, Гвардіола розповів про майбутнє Довбика та Циганкова.
Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі".
Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря.
"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.
Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.
Читайте Новини.LIVE!