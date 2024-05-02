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Лідер ПСЖ пропустить Євро та половину наступного сезону через важку травму

2 травня 2024 21:55
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Лідер ПСЖ пропустить Євро та половину наступного сезону через важку травму
Лукас Ернандес. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Основний лівий захисник ПСЖ та збірної Франції Лукас Ернандес отримав серйозну травму у матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Дортмунда. Через пошкодження коліна він пропустить Євро та половину наступного сезона.

Про це повідомляють лікарі французького клубу, передає Новини.LIVE.

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Тривала пауза для Лукаса

Таким чином, Ернандес пропустить не лише залишок цього сезону, а і Євро-2024 у складі збірної Франції та скоріше за все кілька місяців наступного сезону.

Нинішнього сезону 28-річний футболіст провів 41 матч, забив 2 голи і зробив 2 результативні передачі.

ПСЖ цього сезону вже виграв Лігу 1, а в першому півфіналі ЛЧ поступився "Боруссії" 0:1.

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Ліга чемпіонів
ПСЖ
Боруссія Дортмунд
Збірна Франції з футболу

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