Лидер ПСЖ пропустит Евро и половину следующего сезона из-за тяжелой травмы
Основной левый защитник ПСЖ и сборной Франции Лукас Эрнандес получил серьезную травму в матче полуфинала Лиги чемпионов против "Боруссии" из Дортмунда. Из-за повреждения колена он пропустит Евро и половину следующего сезона.
Об этом сообщают врачи французского клуба, передает Новини.LIVE.
В отчете медицинских работников говорится, что игрок из-за разрыва крестообразной связки выбыл ориентировочно на 6-7 месяцев.
Длительная пауза для Лукаса
Таким образом, Эрнандес пропустит не только остаток этого сезона, но и Евро-2024 в составе сборной Франции и, скорее всего, несколько месяцев следующего сезона.
🔴🔵👊 @LucasHernandez pic.twitter.com/px4HciwHFa— Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) May 2, 2024
В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
ПСЖ в этом сезоне уже выиграл Лигу 1, а в первом полуфинале ЛЧ уступил "Боруссии" 0:1.
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