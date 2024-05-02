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Лидер ПСЖ пропустит Евро и половину следующего сезона из-за тяжелой травмы

2 мая 2024 21:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лидер ПСЖ пропустит Евро и половину следующего сезона из-за тяжелой травмы
Лукас Эрнандес. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Основной левый защитник ПСЖ и сборной Франции Лукас Эрнандес получил серьезную травму в матче полуфинала Лиги чемпионов против "Боруссии" из Дортмунда. Из-за повреждения колена он пропустит Евро и половину следующего сезона.

Об этом сообщают врачи французского клуба, передает Новини.LIVE.

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В отчете медицинских работников говорится, что игрок из-за разрыва крестообразной связки выбыл ориентировочно на 6-7 месяцев.

Длительная пауза для Лукаса

Таким образом, Эрнандес пропустит не только остаток этого сезона, но и Евро-2024 в составе сборной Франции и, скорее всего, несколько месяцев следующего сезона.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

ПСЖ в этом сезоне уже выиграл Лигу 1, а в первом полуфинале ЛЧ уступил "Боруссии" 0:1.

Напомним, Гвардиола рассказал о будущем Довбика и Цыганкова.

Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Лига чемпионов
ПСЖ
Боруссия Дортмунд
Сборная Франции по футболу

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