Футболіст Реала почне працювати тренером на Євро-2024

Лідер Реала пропустить Євро-2024 через травму — що відомо
Захисник мадридського "Реала" Давід Алаба не зможе зіграти на чемпіонаті Європи з футболу через травму. Футболіст порвав хрестоподібні зв'язки коліна.
Алаба вирушить на Євро-2024 у складі збірної Австрії, повідомляє Bild.
Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік підтвердив, що 31-річний захисник "Реала" Давід Алаба вирушить із командою на континентальну першість. Футболіст планує стати тренером після закінчення ігрової кар'єри. Свій перший досвід наставника він здобуде на Євро-2024.
Алаба допоможе Рангніку
Захисник "Реала" пропустив декілька місяців через тяжку травму. У сезоні 2023/2024 Алаба зіграв 17 матчів у всіх турнірах, у яких зробив 2 результативні передачі.
Давід відсутній у заявці збірної Австрії на Євро-2024, але він став частиною делегації команди. Рангнік заявив, що футболіст стане "сполучною ланкою" між тренером та футболістами. Алаба виконуватиме роль помічника головного тренера.
У груповому етапі Євро-2024 збірна Австрії зіграє з командами Польщі, Нідерландів та Франції.
Нагадаємо, Лунін готується до трансферу — "Реал" знайшов заміну українцю.
Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори.
Салах не поїде до Саудівської Аравії — форвард готується до нового трансферу.
Лікар збірної України розповів про результати МРТ Миколенка.
Футболіст збірної України переїде у відомий американський клуб.
"Барселона" продасть чотирьох зіркових гравців заради двох новачків.
Читайте Новини.LIVE!