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Лідер Реала пропустить Євро-2024 через травму — що відомо

14 червня 2024 09:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст Реала почне працювати тренером на Євро-2024
Давід Алаба (ліворуч) та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник мадридського "Реала" Давід Алаба не зможе зіграти на чемпіонаті Європи з футболу через травму. Футболіст порвав хрестоподібні зв'язки коліна.

Алаба вирушить на Євро-2024 у складі збірної Австрії, повідомляє Bild.

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Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік підтвердив, що 31-річний захисник "Реала" Давід Алаба вирушить із командою на континентальну першість. Футболіст планує стати тренером після закінчення ігрової кар'єри. Свій перший досвід наставника він здобуде на Євро-2024.

Давид Алаба не зіграє на Євро-2024
Давід Алаба не зіграє на Євро-2024 Фото: Reuters/Lisa Leutner

Алаба допоможе Рангніку

Захисник "Реала" пропустив декілька місяців через тяжку травму. У сезоні 2023/2024 Алаба зіграв 17 матчів у всіх турнірах, у яких зробив 2 результативні передачі.

Давід відсутній у заявці збірної Австрії на Євро-2024, але він став частиною делегації команди. Рангнік заявив, що футболіст стане "сполучною ланкою" між тренером та футболістами. Алаба виконуватиме роль помічника головного тренера.

У груповому етапі Євро-2024 збірна Австрії зіграє з командами Польщі, Нідерландів та Франції.

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Реал Мадрид
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