Футболист Реала начнет работать тренером на Евро-2024

Давид Алаба (слева) и Джуд Беллингем. Фото: Reuters/Carl Recine

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба не сможет сыграть на чемпионате Европы по футболу из-за травмы. Футболист порвал крестообразные связки колена.

Алаба отправится на Евро-2024 в составе сборной Австрии, сообщает Bild.

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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что 31-летний защитник "Реала" Давид Алаба отправится с командой на континентальное первенство. Футболист планирует стать тренером после окончания игровой карьеры. Свой первый опыт наставника он получит на Евро-2024.

Давид Алаба не сыграет на Евро-2024. Фото: Reuters/Lisa Leutner

Алаба поможет Рангнику

Защитник "Реала" пропустил несколько месяцев из-за тяжелой травмы. В сезоне 2023/2024 Алаба сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых сделал 2 результативные передачи.

Давид отсутствует в заявке сборной Австрии на Евро-2024, но при этом он стал частью делегации команды. Рангник заявил, что футболист станет "связующим звеном" между тренером и футболистами. Алаба будет выполнять роль ассистента главного тренера.

В групповом этапе Евро-2024 сборная Австрии сыграет с командами Польши, Нидерландов и Франции.

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