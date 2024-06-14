Футболист Реала начнет работать тренером на Евро-2024

Лидер Реала пропустит Евро-2024 из-за травмы — что известно
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба не сможет сыграть на чемпионате Европы по футболу из-за травмы. Футболист порвал крестообразные связки колена.
Алаба отправится на Евро-2024 в составе сборной Австрии, сообщает Bild.
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что 31-летний защитник "Реала" Давид Алаба отправится с командой на континентальное первенство. Футболист планирует стать тренером после окончания игровой карьеры. Свой первый опыт наставника он получит на Евро-2024.
Алаба поможет Рангнику
Защитник "Реала" пропустил несколько месяцев из-за тяжелой травмы. В сезоне 2023/2024 Алаба сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых сделал 2 результативные передачи.
Давид отсутствует в заявке сборной Австрии на Евро-2024, но при этом он стал частью делегации команды. Рангник заявил, что футболист станет "связующим звеном" между тренером и футболистами. Алаба будет выполнять роль ассистента главного тренера.
В групповом этапе Евро-2024 сборная Австрии сыграет с командами Польши, Нидерландов и Франции.
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