Лідер "Шахтаря" пояснив відмову повернутися до клубу
Півзахисник донецького "Шахтаря" Тете не хоче повертатися до України. Бразилець зізнався у коханні до клубу, але заявив, що боїться виходити на поле під час бойових дій.
Тете продовжить виступати за інші клуби, повідомляє FootballHub.
Контракт Тете із "Шахтарем" діє до кінця нинішнього року. 23-річний футболіст не хоче виступати в Україні, бо побоюється за власну безпеку. Він попросив керівництво клубу продати його до іншої команди. Головним претендентом на Тете є шотландський "Селтік".
Рішення Тете
Бразильський вінгер минулого сезону грав в оренді у французькому "Ліоні" та англійському "Лестері". Він дивися майже усі матчі "Шахтаря", цікавиться станом справ у клубі та спілкується з колишніми партнерами по команді. Але при цьому бразилець не готовий повертатися до України.
"Ніхто не міг уявити, що почнеться таке. Складно повірити, що події півтора останнього років справді відбулися. "Шахтар" став першим серйозним клубом у моїй кар'єрі та багато чого мені дав. Я завжди любитиму цю команду.
Але я вже не можу виступати тут. Думаю, можна зрозуміти мій погляд. Є клуби, які цікавляться мною. Агент уже веде переговори з керівництвом "гірників" про трансфер", — розповів Тете.
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