Лідер "Шахтаря" пояснив відмову повернутися до клубу

Тете в "Шахтарі". Фото: УНІАН

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тете не хоче повертатися до України. Бразилець зізнався у коханні до клубу, але заявив, що боїться виходити на поле під час бойових дій.

Тете продовжить виступати за інші клуби, повідомляє FootballHub.

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Контракт Тете із "Шахтарем" діє до кінця нинішнього року. 23-річний футболіст не хоче виступати в Україні, бо побоюється за власну безпеку. Він попросив керівництво клубу продати його до іншої команди. Головним претендентом на Тете є шотландський "Селтік".

Рішення Тете

Бразильський вінгер минулого сезону грав в оренді у французькому "Ліоні" та англійському "Лестері". Він дивися майже усі матчі "Шахтаря", цікавиться станом справ у клубі та спілкується з колишніми партнерами по команді. Але при цьому бразилець не готовий повертатися до України.

Тете святкує гол. Фото: УНІАН

"Ніхто не міг уявити, що почнеться таке. Складно повірити, що події півтора останнього років справді відбулися. "Шахтар" став першим серйозним клубом у моїй кар'єрі та багато чого мені дав. Я завжди любитиму цю команду.

Але я вже не можу виступати тут. Думаю, можна зрозуміти мій погляд. Є клуби, які цікавляться мною. Агент уже веде переговори з керівництвом "гірників" про трансфер", — розповів Тете.

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