Лидер "Шахтера" объяснил отказ вернуться в клуб

Тете в "Шахтере". Фото: УНИАН

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете не хочет возвращаться в Украину. Бразилец признался в любви к клубу, но заявил, что боится выходить на поле во время боевых действий.

Тете продолжит выступать за другие клубы, сообщает FootballHub.

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Контракт Тете с "Шахтером" действует до конца нынешнего года. 23-летний футболист не хочет выступать в Украине, поскольку опасается за собственную безопасность. Он попросил руководство клуба продать его в другую команду. Главным претендентом на Тете является шотландский "Селтик".

Решение Тете

Бразильский вингер в прошлом сезоне играл в аренде во французском "Лионе" и английском "Лестере". Он смотри почти все матчи "Шахтера", интересуется состоянием дел в клубе и общается с бывшими партнерами по команде. Но при этом бразилец не готов возвращаться в Украину.

Тете празднует гол. Фото: УНИАН

"Никто не мог представить, что начнется такое. Сложно поверить, что события полутора последних лет действительно произошли. "Шахтер" стал первым серьезным клубом в моей карьере и многое мне дал. Я всегда буду любить эту команду.

Но я уже не могу тут выступать. Думаю, можно понять мою точку зрения. Есть клубы, которые мной интересуются. Агент уже ведет переговоры с руководством "горняков" о трансфере", — рассказал Тете.

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