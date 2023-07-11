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Лидер "Шахтера" объяснил отказ вернуться в клуб

11 июля 2023 14:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Шахтера" объяснил отказ вернуться в клуб
Тете в "Шахтере". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете не хочет возвращаться в Украину. Бразилец признался в любви к клубу, но заявил, что боится выходить на поле во время боевых действий.

Тете продолжит выступать за другие клубы, сообщает FootballHub

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Контракт Тете с "Шахтером" действует до конца нынешнего года. 23-летний футболист не хочет выступать в Украине, поскольку опасается за собственную безопасность. Он попросил руководство клуба продать его в другую команду. Главным претендентом на Тете является шотландский "Селтик". 

Решение Тете 

Бразильский вингер в прошлом сезоне играл в аренде во французском "Лионе" и английском "Лестере". Он смотри почти все матчи "Шахтера", интересуется состоянием дел в клубе и общается с бывшими партнерами по команде. Но при этом бразилец не готов возвращаться в Украину. 

Тете
Тете празднует гол. Фото: УНИАН

"Никто не мог представить, что начнется такое. Сложно поверить, что события полутора последних лет действительно произошли. "Шахтер" стал первым серьезным клубом в моей карьере и многое мне дал. Я всегда буду любить эту команду. 

Но я уже не могу тут выступать. Думаю, можно понять мою точку зрения. Есть клубы, которые мной интересуются. Агент уже ведет переговоры с руководством "горняков" о трансфере", — рассказал Тете.  

Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино. 

Голкипер Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер". 

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