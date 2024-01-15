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Лідер збірної України з боксу пропустить престижний турнір — відома причина

15 січня 2024 12:29
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Агабекян Карен
редактор
Лідер збірної України з боксу пропустить престижний турнір — відома причина
Олімпійський призер з боксу Олександр Хижняк. Фото: ФБУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України з боксу поїде до Дебрецена на Меморіал Іштвана Бочкаї без свого лідера Олександра Хижняка. Срібний призер Олімпійських ігор-2020 раніше планував поїхати на турнір.

Федерація боксу України опублікувала склад команди на турнірі в Угорщині.

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Зазначимо, що турнір у Дебрецені пройде з 15 до 22 січня. На змагання поїдуть 26 українських боксерів.

Дмитро Замотаєв
Український боксер Дмитро Замотаєв пропустить турнір у Дебрецені. Фото: ФБУ

Склад збірної України

З лідерів збірної України на турнір поїдуть Юрій Захарєєв, Дмитро Ловчинський та Тетяна Коб. Втрата Хижняка стала найбільшою для команди.

Чоловіки:

  • Андрій Тишковець (48 кг)
  • Олег Чулячеєв (57 кг)
  • Руслан Цикало (60 кг)
  • Данило Заморило (63,5 кг)
  • Ельвін Алієв (67 кг)
  • Ігор Христосов (67 кг)
  • Юрій Захарєєв (71 кг)
  • Дмитро Куля (71 кг)
  • Павло Іллюша (75 кг)
  • Максим Кофан (80 кг)
  • Данило Жасан (86 кг)
  • Аркадій Карцан (92 кг)
  • Дмитро Ловчинський (+92 кг)
  • Олександр Гриців (+92 кг)

Жінки:

  • Ольга Шалімова (48 кг)
  • Тетяна Коб (50 кг)
  • Ярослава Маринчук (50 кг)
  • Анастасія Ковальчук (54 кг)
  • Ангеліна Лахно (57 кг)
  • Анна Охрей (60 кг)
  • Юлія Філіппова (63 кг)
  • Анастасія Чорноколенко (66 кг)
  • Анастасія Саранюк (70 кг)
  • Кароліна Махно (75 кг)
  • Ірина Луцак (81 кг)
  • Марія Ловчинська (81+ кг)

Що трапилося з Хижняком

У ФБУ повідомили, що Хижняк пропустить Меморіал Іштвана Бочкаї через травму.

"Тренерський склад вирішив, що Олександр не поїде до Угорщини та продовжить підготовку до Олімпійських ігор в Україні.

Також через простуду в Угорщину не поїхав капітан чоловічої команди Дмитро Замотаєв", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше головний тренер Дмитро Сосновський заявляв, що Хижняк готується до участі в турнірі в Дебрецені. Ймовірно, саме під час підготовки він отримав травму.

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Олександр Хижняк
бокс
ФБУ
аматорський бокс
українські боксери

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