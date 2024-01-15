Лідер збірної України з боксу пропустить престижний турнір — відома причина

Олімпійський призер з боксу Олександр Хижняк. Фото: ФБУ

Збірна України з боксу поїде до Дебрецена на Меморіал Іштвана Бочкаї без свого лідера Олександра Хижняка. Срібний призер Олімпійських ігор-2020 раніше планував поїхати на турнір.

Федерація боксу України опублікувала склад команди на турнірі в Угорщині.

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Зазначимо, що турнір у Дебрецені пройде з 15 до 22 січня. На змагання поїдуть 26 українських боксерів.

Український боксер Дмитро Замотаєв пропустить турнір у Дебрецені. Фото: ФБУ

Склад збірної України

З лідерів збірної України на турнір поїдуть Юрій Захарєєв, Дмитро Ловчинський та Тетяна Коб. Втрата Хижняка стала найбільшою для команди.

Чоловіки:

Андрій Тишковець (48 кг)

Олег Чулячеєв (57 кг)

Руслан Цикало (60 кг)

Данило Заморило (63,5 кг)

Ельвін Алієв (67 кг)

Ігор Христосов (67 кг)

Юрій Захарєєв (71 кг)

Дмитро Куля (71 кг)

Павло Іллюша (75 кг)

Максим Кофан (80 кг)

Данило Жасан (86 кг)

Аркадій Карцан (92 кг)

Дмитро Ловчинський (+92 кг)

Олександр Гриців (+92 кг)

Жінки:

Ольга Шалімова (48 кг)

Тетяна Коб (50 кг)

Ярослава Маринчук (50 кг)

Анастасія Ковальчук (54 кг)

Ангеліна Лахно (57 кг)

Анна Охрей (60 кг)

Юлія Філіппова (63 кг)

Анастасія Чорноколенко (66 кг)

Анастасія Саранюк (70 кг)

Кароліна Махно (75 кг)

Ірина Луцак (81 кг)

Марія Ловчинська (81+ кг)

Що трапилося з Хижняком

У ФБУ повідомили, що Хижняк пропустить Меморіал Іштвана Бочкаї через травму.

"Тренерський склад вирішив, що Олександр не поїде до Угорщини та продовжить підготовку до Олімпійських ігор в Україні.

Також через простуду в Угорщину не поїхав капітан чоловічої команди Дмитро Замотаєв", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше головний тренер Дмитро Сосновський заявляв, що Хижняк готується до участі в турнірі в Дебрецені. Ймовірно, саме під час підготовки він отримав травму.

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