Лідер збірної України з боксу пропустить престижний турнір — відома причина
Збірна України з боксу поїде до Дебрецена на Меморіал Іштвана Бочкаї без свого лідера Олександра Хижняка. Срібний призер Олімпійських ігор-2020 раніше планував поїхати на турнір.
Федерація боксу України опублікувала склад команди на турнірі в Угорщині.
Зазначимо, що турнір у Дебрецені пройде з 15 до 22 січня. На змагання поїдуть 26 українських боксерів.
Склад збірної України
З лідерів збірної України на турнір поїдуть Юрій Захарєєв, Дмитро Ловчинський та Тетяна Коб. Втрата Хижняка стала найбільшою для команди.
Чоловіки:
- Андрій Тишковець (48 кг)
- Олег Чулячеєв (57 кг)
- Руслан Цикало (60 кг)
- Данило Заморило (63,5 кг)
- Ельвін Алієв (67 кг)
- Ігор Христосов (67 кг)
- Юрій Захарєєв (71 кг)
- Дмитро Куля (71 кг)
- Павло Іллюша (75 кг)
- Максим Кофан (80 кг)
- Данило Жасан (86 кг)
- Аркадій Карцан (92 кг)
- Дмитро Ловчинський (+92 кг)
- Олександр Гриців (+92 кг)
Жінки:
- Ольга Шалімова (48 кг)
- Тетяна Коб (50 кг)
- Ярослава Маринчук (50 кг)
- Анастасія Ковальчук (54 кг)
- Ангеліна Лахно (57 кг)
- Анна Охрей (60 кг)
- Юлія Філіппова (63 кг)
- Анастасія Чорноколенко (66 кг)
- Анастасія Саранюк (70 кг)
- Кароліна Махно (75 кг)
- Ірина Луцак (81 кг)
- Марія Ловчинська (81+ кг)
Що трапилося з Хижняком
У ФБУ повідомили, що Хижняк пропустить Меморіал Іштвана Бочкаї через травму.
"Тренерський склад вирішив, що Олександр не поїде до Угорщини та продовжить підготовку до Олімпійських ігор в Україні.
Також через простуду в Угорщину не поїхав капітан чоловічої команди Дмитро Замотаєв", — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що раніше головний тренер Дмитро Сосновський заявляв, що Хижняк готується до участі в турнірі в Дебрецені. Ймовірно, саме під час підготовки він отримав травму.
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