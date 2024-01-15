Лидер сборной Украины по боксу пропустит престижный турнир — известна причина

Олимпийский призер по боксу Александр Хижняк. Фото: ФБУ

Сборная Украины по боксу поедет в Дебрецен на Мемориал Иштвана Бочкаи без своего лидера Александра Хижняка. Серебряный призер Олимпийских игр-2020 ранее планировал поехать на турнир.

Федерация бокса Украины опубликовала состав команды на турнир в Венгрии.

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Отметим, что турнир в Дебрецене пройдет с 15 по 22 января. На соревнования поедут 26 украинских боксеров.

Украинский боксер Дмитрий Замотаев пропустит турнир в Дебрецене. Фото: ФБУ

Состав сборной Украины

Из лидеров сборной Украины на турнир поедут Юрий Захареев, Дмитрий Ловчинский и Татьяна Коб. Потеря Хижняка стала самой большой для команды.

Мужчины:

Андрей Тышковец (48 кг)

Олег Чулячеев (57 кг)

Руслан Цикало (60 кг)

Данило Заморило (63,5 кг)

Эльвин Алиев (67 кг)

Игорь Христосов (67 кг)

Юрий Захареев (71 кг)

Дмитрий Куля (71 кг)

Павел Илья (75 кг)

Максим Кофан (80 кг)

Даниил Жасан (86 кг)

Аркадий Карцан (92 кг)

Дмитрий Ловчинский (+92 кг)

Александр Грицев (+92 кг)

Женщины:

Ольга Шалимова (48 кг)

Татьяна Коб (50 кг)

Ярослава Маринчук (50 кг)

Анастасия Ковальчук (54 кг)

Ангелина Лахно (57 кг)

Анна Охрей (60 кг)

Юлия Филиппова (63 кг)

Анастасия Черноколенко (66 кг)

Анастасия Саранюк (70 кг)

Каролина Махно (75 кг)

Ирина Луцак (81 кг)

Мария Ловчинская (81+ кг)

Что случилось с Хижняком

В ФБУ сообщили, что Хижняк пропустит Мемориал Иштвана Бочкаи из-за полученной травмы.

"Тренерский состав решил, что Александр не поедет в Венгрию и продолжит подготовку к Олимпийским играм в Украине.

Также, из-за простуды в Венгрию не поехал капитан мужской команды Дмитрий Замотаев", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее главный тренер Дмитрий Сосновский заявлял, что Хижняк готовится к участию в турнире в Дебрецене. Вероятно, именно во время подготовки он и получил травму.

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