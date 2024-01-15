Лидер сборной Украины по боксу пропустит престижный турнир — известна причина
Сборная Украины по боксу поедет в Дебрецен на Мемориал Иштвана Бочкаи без своего лидера Александра Хижняка. Серебряный призер Олимпийских игр-2020 ранее планировал поехать на турнир.
Федерация бокса Украины опубликовала состав команды на турнир в Венгрии.
Отметим, что турнир в Дебрецене пройдет с 15 по 22 января. На соревнования поедут 26 украинских боксеров.
Состав сборной Украины
Из лидеров сборной Украины на турнир поедут Юрий Захареев, Дмитрий Ловчинский и Татьяна Коб. Потеря Хижняка стала самой большой для команды.
Мужчины:
- Андрей Тышковец (48 кг)
- Олег Чулячеев (57 кг)
- Руслан Цикало (60 кг)
- Данило Заморило (63,5 кг)
- Эльвин Алиев (67 кг)
- Игорь Христосов (67 кг)
- Юрий Захареев (71 кг)
- Дмитрий Куля (71 кг)
- Павел Илья (75 кг)
- Максим Кофан (80 кг)
- Даниил Жасан (86 кг)
- Аркадий Карцан (92 кг)
- Дмитрий Ловчинский (+92 кг)
- Александр Грицев (+92 кг)
Женщины:
- Ольга Шалимова (48 кг)
- Татьяна Коб (50 кг)
- Ярослава Маринчук (50 кг)
- Анастасия Ковальчук (54 кг)
- Ангелина Лахно (57 кг)
- Анна Охрей (60 кг)
- Юлия Филиппова (63 кг)
- Анастасия Черноколенко (66 кг)
- Анастасия Саранюк (70 кг)
- Каролина Махно (75 кг)
- Ирина Луцак (81 кг)
- Мария Ловчинская (81+ кг)
Что случилось с Хижняком
В ФБУ сообщили, что Хижняк пропустит Мемориал Иштвана Бочкаи из-за полученной травмы.
"Тренерский состав решил, что Александр не поедет в Венгрию и продолжит подготовку к Олимпийским играм в Украине.
Также, из-за простуды в Венгрию не поехал капитан мужской команды Дмитрий Замотаев", — говорится в сообщении.
Отметим, ранее главный тренер Дмитрий Сосновский заявлял, что Хижняк готовится к участию в турнире в Дебрецене. Вероятно, именно во время подготовки он и получил травму.
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