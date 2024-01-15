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Лидер сборной Украины по боксу пропустит престижный турнир — известна причина

15 января 2024 12:29
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Агабекян Карен
редактор
Лидер сборной Украины по боксу пропустит престижный турнир — известна причина
Олимпийский призер по боксу Александр Хижняк. Фото: ФБУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по боксу поедет в Дебрецен на Мемориал Иштвана Бочкаи без своего лидера Александра Хижняка. Серебряный призер Олимпийских игр-2020 ранее планировал поехать на турнир.

Федерация бокса Украины опубликовала состав команды на турнир в Венгрии.

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Отметим, что турнир в Дебрецене пройдет с 15 по 22 января. На соревнования поедут 26 украинских боксеров.

Дмитрий Замотаев
Украинский боксер Дмитрий Замотаев пропустит турнир в Дебрецене. Фото: ФБУ

Состав сборной Украины

Из лидеров сборной Украины на турнир поедут Юрий Захареев, Дмитрий Ловчинский и Татьяна Коб. Потеря Хижняка стала самой большой для команды.

Мужчины:

  • Андрей Тышковец (48 кг)
  • Олег Чулячеев (57 кг)
  • Руслан Цикало (60 кг)
  • Данило Заморило (63,5 кг)
  • Эльвин Алиев (67 кг)
  • Игорь Христосов (67 кг)
  • Юрий Захареев (71 кг)
  • Дмитрий Куля (71 кг)
  • Павел Илья (75 кг)
  • Максим Кофан (80 кг)
  • Даниил Жасан (86 кг)
  • Аркадий Карцан (92 кг)
  • Дмитрий Ловчинский (+92 кг)
  • Александр Грицев (+92 кг)

Женщины:

  • Ольга Шалимова (48 кг)
  • Татьяна Коб (50 кг)
  • Ярослава Маринчук (50 кг)
  • Анастасия Ковальчук (54 кг)
  • Ангелина Лахно (57 кг)
  • Анна Охрей (60 кг)
  • Юлия Филиппова (63 кг)
  • Анастасия Черноколенко (66 кг)
  • Анастасия Саранюк (70 кг)
  • Каролина Махно (75 кг)
  • Ирина Луцак (81 кг)
  • Мария Ловчинская (81+ кг)

Что случилось с Хижняком

В ФБУ сообщили, что Хижняк пропустит Мемориал Иштвана Бочкаи из-за полученной травмы.

"Тренерский состав решил, что Александр не поедет в Венгрию и продолжит подготовку к Олимпийским играм в Украине.

Также, из-за простуды в Венгрию не поехал капитан мужской команды Дмитрий Замотаев", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее главный тренер Дмитрий Сосновский заявлял, что Хижняк готовится к участию в турнире в Дебрецене. Вероятно, именно во время подготовки он и получил травму.

Напомним, Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии. 

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Александр Хижняк
бокс
ФБУ
любительский бокс
украинские боксеры

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